Стоимость нефтепровода Гомель-Горки в Беларуси - $126 млн, строительство начнется 1 ноября

Стоимость строительства нефтепровода "Гомель - Горки", который соединит на территории Беларуси две ветки магистрального нефтепровода "Дружба", составит около 300 млн беларуских рублей (более $126 млн по текущему курсу - ИФ), сообщил заместитель генерального директора по капитальному строительству и ремонту ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Карабань.

"Примерная стоимость проекта, включая заполнение трубы технологической нефтью, составляет около 300 млн бел. рублей", - сказал Карабань в интервью журналу "Вестник "Белнефтехима".

Финансироваться проект будет за счет собственных средств ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Общая протяженность магистрального нефтепровода "Гомель-Горки" составит 207 км, максимальный объем перекачки - 6 млн тонн в год.

Как сообщил Карабань, к настоящему времени уже заключен договор о проектировании с генеральной проектной организацией - ПО "Белоруснефть".

"Строить будем очередями, девять из которых - это линейная часть, как говорится, от задвижки до задвижки, десятая - НПС "Гомель", одиннадцатая - НПС "Горки", а двенадцатая - промежуточная станция. Проект первой очереди с экспертизой будет готов 30 октября 2020 года, а 1 ноября мы планируем приступить к строительно-монтажным работам", - сказал он.

Он уточнил, что трубопровод будет проходить по Гомельскому, Буда-Кошелевскому, Чечерскому, Кормянскому районам Гомельской области и Чериковскому, Славгородскому и Кричевскому районам Могилевской области.

Строительство магистрального нефтепровода "Гомель-Горки" будет вестись в соответствии с распоряжением президента Беларуси Александра Лукашенко в целях диверсификации поставок нефти в республику. Срок реализации проекта 2020-2023 годы.

"Гомель-Горки" позволит объединить "северную" и "южную" ветки нефтепровода "Дружба" на территории Беларуси, в том числе соединит НПЗ "Нафтан" (Витебская область, направление Латвии) и Мозырский НПЗ (Гомельская область, направление Украины и Польши).

По заявлению концерна "Белнефтехим", ожидается, что этот трубопровод позволит значительно улучшить логистику альтернативного импорта нефти в Беларусь за счет обеспечения перетока нефти, получаемой из балтийских и украинских портов.

С начала этого года Беларусь начала импорт танкерной нефти, которая прибывает в Клайпеду и Одессу. Из Одессы нефть прокачивается в Беларусь по нефтепроводу "Одесса-Броды" и далее через "Броды-Мозырь" на Мозырский НПЗ. При поставках через Клайпеду нефть доставляется на "Нафтан" по железной дороге литовским оператором, что существенно удорожает стоимость поставок.

В начале июня "Белнефтехим" сообщал, что общий объем танкерных поставок нефти в Беларусь уже превысил 1 млн.

Беларусь диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией.

Официальный курс на 10 июня - 2,3785 бел. руб./$1.