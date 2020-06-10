Собрание трудового коллектива ГП "Антонов" просит сохранить президентом Донца и выйти из госконцерна "Укроборонпром"

Общее собрание трудового коллектива ГП "Антонов" 9 июня в резолюции президенту, премьеру, главе Верховной Рады и секретарю СНБО просит вывести предприятие из состава концерна "Укроборонпром" и отменить решение о прекращении полномочий президента ГП Александра Донца.

"За пять лет работы в составе Концерна "Антонов" не получил от управляющей структуры никакой поддержки. Зато каждый шаг подлежал проверке и контролю, что приводило к торможению производственного процесса и снижению эффективности работы предприятия. Сегодня ситуация обостряется", – указано в документе, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

Вице-президент ГП "Антонов" Виктор Семенцов сообщил участникам собрания, что Донец пока госпитализирован и не может присутствовать, однако просил передать, что на минувшей неделе его вызвал директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус и предложил написать заявление об увольнении по собственному желанию, от чего президент ГП отказался.

По мнению авторов резолюции, "Укроборонпром" предпринимает меры, направленные на прекращение деятельности ГП, одной из которых является попытка быстро корпоратизировать предприятие без учета существующих рисков.

В документе утверждается, что последнюю из многочисленных проверок предприятия, на базе которой сделан кадровый вывод, осуществляла комиссия из непрофильных специалистов с многочисленными нарушениями, несмотря на неоднократные обращения ГП о невозможности обработки многочисленных запросов в срок из-за карантина.

"Результаты работы указанной комиссии являются недостоверными, а в большинстве вопросов - откровенно манипулятивными, и не отражают реальных результатов хозяйственной деятельности компании", - подчеркивается в резолюции.

Собрание трудового коллектива также считает, что "Укроборонпром" термозит утверждение финплана предприятия из-за попытки получить 15% прибыли его деятельности за 2018 год.

Среди других требований принять программу развития авиастроительной отрасли до 2030 года, реализовать обнародованный главой СНБО Алексеем Даниловым предложение о создании должности вице-премьера и министерства, которое будет координировать работу аэрокосмической отрасли и оборонно-промышленного комплекса в Украине.

От имени трудового коллектива резолюцию подписали ученый секретарь Научно-технического совета ГП "Антонов", главный конструктор Александр Семенец и главы пяти профсоюзов предприятия.

На собрании вице-президент Семенцов заявил, что структурные изменения и корпоратизация "Антонов" без принятия Госпрограммы по развитию авиации негативно скажутся на развитии украинской авиации, а реальной целью "Укроборонпрома" является земельный участок и металлолом.

Глава одного из профсоюзов Виктор Гуска добавил, что сейчас предприятие строит по заказу полиции Перу за собственные средства Ан-178 без финансовой поддержки "Укроборонпрома".

На собрании присутствовал народный депутат, член фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский, который подверг критике решение Абромавичуса, обвинив его в гражданстве Литвы и представительстве интересов НАТО. По словам депутата, он давно занимается исследованием работы "Укроборонпрома" и его попыткой "разорвать" ГП "Антонов".

Как сообщалось, Абромавичус 9 июня подписал приказ о прекращении полномочий Донца, назначив временным исполняющим обязанности вице-президента по проектированию ГП "Антонов" Александра Лося.

Согласно сообщению "Укроборонпрома", накануне комиссия госконцерна завершила проверку ГП и по ее результатам передала материалы в Службу безопасности Украины (СБУ) и Национальное агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая этого года по поручению премьер-министра Украины в соответствии с данными СБУ, изложенными в письме от 16 апреля, о "нанесение вреда национальным интересам Украины, связанного с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства "Антонова".

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", – говорилось в релизе "Укроборонпрома".

ГП "Антонов" в 2019 году сократило чистую прибыль в 3,5 раза – до 447,98 млн грн, выручка упала на 33,1% – до 5 млрд 998,66 млн грн.

В то же время предприятие в минувшем году уменьшило долгосрочные обязательства и обеспечение с 1,52 млрд грн до 1,01 млрд грн, текущие обязательства и обеспечение – с 2,74 млрд грн до 2,16 млрд грн, увеличив собственный капитал с 9,98 млрд грн до 10,27 млрд грн.