Экономика

09:28 10.06.2020

Беларусь настаивает на предоставлении ей методики определения цены на газ с учетом его калорийности

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Беларусь настаивает на предоставлении ей методики определения цены на газ с учетом его калорийности

Минск настаивает на предоставлении ему методики определения стоимости российского газа с учетом его калорийности, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики по итогам прошедших во вторник переговоров глав энергетических ведомств Беларуси и России Виктора Каранкевича и Александра Новака.

"Стороны обменялись мнениями относительно выполнения условий расчета за поставляемый в Беларусь российский газ. При этом позиция белорусской стороны остается неизменной: для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси", - говорится в сообщении Минэнерго.

В конце мая "Газпром" сообщил, что белорусская сторона накопила долг за поставки газа в размере $165,57 млн и "сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года".

Минэнерго Беларуси в свою очередь заявило, что Минск не имеет долга перед "Газпромом" за поставляемый в республику газ, расчеты за него белорусские газоснабжающие организации осуществляют с белорусской "дочкой" "Газпрома" в соответствии с контрактами.

При этом Минэнерго республики отмечает, что "в настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности".

Минск ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. Годовой контракт на поставку газа в Беларусь по $127 за тысячу кубометров был заключен 14 февраля 2020 года.

Теги: #газ #беларусь
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