Экономика

20:05 09.06.2020

Шмыгаль обсудил с Фриланд либерализацию визового режима и расширение соглашения о свободной торговле

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Шмыгаль обсудил с Фриланд либерализацию визового режима и расширение соглашения о свободной торговле

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе первого телефонного разговора с вице-премьером Канады Христей Фриланд обсудил вопросы либерализацию визового режима и расширения соглашения о свободной торговле между двумя странами.

"Рад знакомству и первой беседе с верным другом Украины, вице-премьером Канады Фриланд. Обсудили либерализацию визового режима Украины и Канады и расширение соглашения о свободной торговле", - написал Шмыгаль в своем микроблоге в Twitter во вторник.

Глава украинского правительства поблагодарил канадского вице-премьера за последовательную поддержку Украины и отметил важность для Украины иметь "таких надежных партнеров".

Как сообщается на правительственном портале во вторник, стороны заверили друг друга в желании продолжать активное развитие двустороннего сотрудничества, несмотря на сложную ситуацию на фоне борьбы с пандемией коронавируса. Премьер Украины и вице-премьер Канады обсудили вопросы сотрудничества двух стран в финансовой сфере. Шмыгаль подтвердил заинтересованность Украины в активизации процесса и заверил в готовности принять в Украине группу канадских экспертов.

Также темой разговора стало расширение двустороннего соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA) на сферу услуг и инвестиций. Глава украинского правительства подчеркнул, что объем торговли между двумя странами может быть существенно увеличен.

Со своей стороны Фриланд подчеркнула, что Украина и Канада показали пример позитивного сотрудничества во времена пандемии коронавируса, и выразила заинтересованность в углублении сотрудничества в торгово-экономической сфере, говорится в сообщении. Кроме того, вице-премьер Канады заверила украинскую сторону в поддержке по противодействию вооруженной агрессии РФ и в неизменности курса по внедрению санкций против страны-агрессора.

Теги: #безвиз #канада #торговля
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