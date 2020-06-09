Экономика

18:40 09.06.2020

EU4Energy запустил проект техпомощи Украине по имплементации Регламента ЕС о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов

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EU4Energy запустил проект техпомощи Украине по имплементации Регламента ЕС о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов

EU4Energy запустил проект технической помощи Украине по имплементации Директивы 2009/119/ЕС относительно формирования и поддержания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН), сообщается на сайте Секретариата Энергетического сообщества (ЭС) во вторник.

В течение нескольких следующих месяцев представители Верховной Рады, Министерства энергетики, Государственного агентства резерва совместно со специалистами Секретариата ЭС будут разрабатывать подзаконные акты, необходимые для создания запасов нефти и нефтепродуктов.

В сообщении напоминается, что Директива 2009/119/ЕС возлагает на Украину обязательства сформировать и поддерживать МЗНН на случай чрезвычайных ситуаций. Создание запасов направлено на улучшение операций на внутреннем рынке и повышение безопасности поставок.

Как сообщалось, ранее руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды Европейской Комиссии Торстен Воллерт отмечал, что Украине в условиях снижения мировых цен на энергоресурсы следует активизировать работу над созданием МЗНН.

EU4Energy – программа Европейского Союза по поддержке развития энергосектора в странах Восточного партнерства (Украина, Молдова, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия). В рамках инициативы финансируются программы по повышению энергоэффективности и стимулированию использования возобновляемых источников энергии, а также программы, направленные на реформирование энергорынков, улучшение энергетической инфраструктуры.

Теги: #энергетика #украина #нефть #нефтепродукты
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