Экономика

16:50 09.06.2020

Первый прямой контейнерный поезд из Китая прибыл в Киев, "Укрзализныця" планирует организовать его на постоянной основе

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Первый прямой контейнерный поезд из Китая прибыл в Киев, "Укрзализныця" планирует организовать его на постоянной основе

Первый прямой контейнерный поезд из Китая прибыл в Киев на филиал "Лиски" 8 июня, сообщил и.о. члена правления АО "Укрзализныция" (УЗ), директор по инфраструктуре Роман Веприцкий на своей странице в Facebook во вторник.

Как сообщается на сайте УЗ, расстояние в 9 тыс. км по территориям четырех стран поезд преодолел за 15 суток.

"Для сравнения: доставка контейнеров из Китая в Украину морским путем заняла бы 45 суток", - отметил Веприцкий.

По его словам, номенклатура доставленных грузов очень разная: от обуви до бурильных труб и компьютерного томографа.

Как отмечается в сообщении, особенность данного поезда заключается в доставке грузов из северных районов Китая, что сложно организовать морским путем в силу удаленности от морских портов этой страны.

"Планируется организовать курсирование данных поездов на постоянной основе. Уже запланированы следующие поезда на 16 и 26 июня. В данный момент идет процесс настройки внутренней логистики перемещения контейнеров по Украине и загрузки контейнерного поезда в обратном направлении", - добавил Веприцкий.

Он также рассказал, что в будущем планируется организовать контейнерные поезда на филиале "Лиски" в Харьков и Днепр.

По данным на сайте "Укрзализныци", до этого через территорию Украины проследовало 10 транзитных контейнерных поездов Китай - страны Евросоюза.

Теги: #укрзализныця #поезд #контейнер
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