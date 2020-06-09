Raiffeisen Bank International перенес разработку цифрового банкинга в Украину

Raiffeisen Bank International, австрийская банковская группа, в которую входит Райффайзен Банк Аваль (Киев) перенесла разработку своего цифрового банкинга в Украину, сообщило австрийское издание Der Standart.

"Разработчики ПО (ИТ было разделено на около 30 небольших гибких подразделений) определенное время работали над соответствующими приложениями под названием Digital Banking Engine. Команда в Вене состояла из 45 человек, 33 из которых являются внутренними сотрудниками. Однако в конце мая проект был перенесен в Украину. ИТ-персонал был проинформирован об этом 25 мая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшей разработкой будет заниматься украинская ИТ-компания Edenlab.

Raiffeisen Bank International - международная банковская группа со штаб-квартирой в Вене. Насчитывает почти 47 тыс. работников, 16,7 млн клиентов и около 2000 отделений, большинство из которых расположены в странах Центральной и Восточной Европы.