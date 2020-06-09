Страховщики-члены МТСБУ за пять лет выплатили по договорам ОСАГО около 9 млрд.грн.

Страховые компании-члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) за 2015-2019 годы выплатили по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) около 9 млрд.грн, сообщается в пресс-релизе Моторного бюро.

За этот период количество заключенных договоров ОСАГО увеличилось на 1,2 млн (с 6,8 млн в 2015 году до 8 млн в 2019-м). Объем страховых платежей вырос в 1,7 раза (с 3 млрд грн до 5,1 млрд грн)

По данным Моторного бюро за пять лет страховщики ОСАГО произвели почти 600 тыс. выплат страхового возмещения, пострадавшим в ДТП на сумму около 9 млрд грн. Еще более 623 млн грн. МТСБУ выплатило из фонда защиты пострадавших (ФЗП). В частности, за незастрахованных виновников ДТП уплачено 435 млн грн. За страховые компании, которые признаны банкротами, за неплатежеспособные и те, что ушли с рынка, не выполнив обязательств перед пострадавшими, было уплачено около 140 млн грн. Размер средней страховой выплаты за пять лет вырос в 1,7 раза (с 10,2 тыс. до 17,6 тыс. грн ).

Как отмечается в пресс-релизе, за последние годы украинские автовладельцы убедились в удобстве и преимуществах использования европротокола: количество выплат по ДТП, оформленных с использованием европротокола, выросла почти в четыре раза (с 12,5 тыс. в 2015 году до 47,5 тыс. в 2019-м). Каждая третья выплата сейчас осуществляется по европротоколу.

МТСБУ также отмечает, что за пять лет значительно повысился уровень защиты пострадавших в ДТП.

Так, по инициативе МТСБУ, страховые суммы по ОСАГО (максимальный размер выплаты) были увеличены распоряжениями Нацкомфинуслуг в 2,6 раза. В 2015 году страховые суммы составляли 50 тыс. грн за вред имуществу и 100 тыс. грн за вред жизни и здоровью. Сейчас, после двух повышений, они имеют размер 130 тыс. грн и 260 тыс. грн соответственно.

Средний срок урегулирования страховых событий сократился в два раза - до 88 дней с момента ДТП в 2019 году. С начала текущего года продолжается тренд ускорения выплат пострадавшим: средний срок урегулирования по итогам января-марта 2020 года составил 66 дней, в рамках системы прямого урегулирования убытков - 41 день.

Количество жалоб на страховщиков ОСАГО уменьшилась в полтора раза (с 2,5 тыс. до 1,8 тыс.). Значительно меньше потребители страховых услуг стали жаловаться на задержку сроков выплаты страхового возмещения, которая является основной причиной рекламаций: за пять лет показатель упал с 2,1 тыс. шт. до 1,2 тыс. шт., то есть на 75%.

Уровень жалоб (соотношение количества жалоб к количеству осуществленных страховщиками выплат) также стабильно сокращался, и сейчас составляет около 1%.

МТСБУ также сообщил, что за этот период был введен целый ряд современных решений для улучшения сервиса для потребителей страховых услуг. В частности, электронный полис и электронный европротокол, система добровольного прямого урегулирования убытков, проверка действия полиса ОСАГО через сайт МТСБУ или по телефону круглосуточного контакт-центра, электронный кабинет получателя регламентных выплат МТСБ.

Кроме того, МТСБУ за последние годы построило системное взаимодействие с Национальной полицией и Государственной пограничной службой Украины. Значительная часть украинских автовладельцев уже привыкла к тому, что сотрудники Национальной полиции проверяют наличие полиса ОСАГО с планшета путем запроса к базе данных (ЦБД) МТСБУ. Благодаря обмену информацией между ЦБД МТСБУ и базой данных Госпогранслужбы стала возможной автоматизированная проверка наличия и действия международных страховых сертификатов "Зеленая карта" у каждого украинского водителя, следующего за границу. Это способствует борьбе с мошенничеством, защите финансовых интересов и покоя украинских автовладельцев, улучшению имиджа Украины.

"В центре технологической трансформации отрасли ОСАГО должны быть интересы автовладельца. Диджитализация, в первую очередь, является инструментом улучшения клиентского опыта, создания новых сервисов, оптимизации бизнес-процессов в моторном страховании. Все, что мы делаем для цифровой трансформации отрасли, имеет целью повышение уровня страховой защиты украинских граждан и рост их доверия к страхованию", - отмечает генеральный директор МТМСБУ Владимир Шевченко слова которого приводятся в пресс-релизе.