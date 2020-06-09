НБУ признал памятные монеты "Пектораль" лучшими в 2019 г.

Победителем конкурса Национального банка Украины (НБУ) "Лучшая монета года" 2019 года в одноименной главной номинации стали памятные монеты "Пектораль".

Как сообщила пресс-служба НБУ во вторник, в набор входят четыре прямоугольные серебряные монеты номиналом по 10 гривень каждая, стартовая цена одного набора монет с НДС составляла 4,860 тыс. грн.

В номинации "Лучшее раскрытие темы" победила памятная монета "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины". Монета исполнена в нейзильбере, ее номинал – 5 гривень. Авторы эскизов - художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук. Скульпторы - Святослав Иваненко и Владимир Демьяненко.

Регулятор отметил, что в первом этапе конкурса, который продолжался с 3 февраля до 6 апреля этого года, проголосовало более двух тысяч человек, а на втором – члены специально созданной комиссии тайным электронным голосованием определили лучшие монеты 2019 года в двух номинациях.

НБУ напомнил, что конкурс "Лучшая монета года" проводится ежегодно с 2005 года.