Экономика

09:22 09.06.2020

Всемирный банк ожидает сокращения мирового ВВП в 2020г на 5,2%

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Всемирный банк ожидает сокращения мирового ВВП в 2020г на 5,2%

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные для ее сдерживания, стали резким и масштабным шоком для мировой экономики, погрузив ее в глубокую рецессию, говорится в июньском обзоре Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

Согласно прогнозу ВБ, мировой ВВП сократится на 5,2% в 2020 году - максимальными темпами со времен Второй мировой войны. При этом снижение объема ВВП на душу населения, как ожидается, затронет наибольшую с 1870 года долю стран.

В январском GEP ВБ прогнозировал рост мировой экономики на 2,5% в текущем году, таким образом, в июне прогноз был ухудшен сразу на 7,7 процентного пункта (п.п.).

Экономическая активность в развитых странах в этом году, вероятно, сократится на 7% на фоне серьезных потрясений, затронувших внутренний спрос и предложение, торговлю и финансы, отмечают в ВБ. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (EM и DE) объем ВВП в текущем году, как ожидается, уменьшится на 2,5%, причем падение будет первым как минимум за шестьдесят лет.

В январе ВБ прогнозировал рост ВВП развитых стран на 1,4%, EM и DE - на 4,1%.

Глобальный показатель дохода на душу населения, как ожидается, сократится на 3,6%, что ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность.

"Сложнее всего приходится тем странам, в которых течение пандемии приняло особенно тяжелый характер, а также государствам, серьезно зависящим от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования. И хотя масштабы потрясений в различных регионах разнятся, у всех EM и DE есть свои слабости, которые усугубляются внешними шоками. Более того, весьма вероятно, что перебои с доступом к школьному обучению и первичной медицинской помощи будут иметь долговременные негативные последствия для развития человеческого капитала", - говорится в обзоре.

"Это чрезвычайно отрезвляющий прогноз: весьма вероятно, что нынешний кризис оставит глубокие шрамы и станет причиной крупных общемировых проблем, - отмечает вице-президент группы Всемирного банка по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Джейла Пазарбашиоглу. - Наша задача номер один - преодолеть глобальную чрезвычайную ситуацию в здравоохранении и экономике. После этого мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы найти способы для как можно более быстрого и устойчивого оживления экономики и не допустить дальнейшего роста масштабов бедности и безработицы".

Базовый прогноз ВБ составлен исходя из предположений о том, что спад пандемии будет достаточным для отмены ограничительных мер в странах с развитой экономикой к середине текущего года, а в EM и DE - немного позже, что неблагоприятные глобальные последствия сгладятся во втором полугодии, а сбои на финансовых рынках не будут продолжительными.

В этих условиях мировой ВВП увеличится на 4,2% в 2021 году, рост в странах с развитой экономикой составит 3,9%, а в EM и DE - 4,6%, ожидают в ВБ.

Эксперты организации отмечают, однако, что этот прогноз сопровождается "крайней неопределенностью" с учетом наличия понижательных рисков, в том числе риска затягивания пандемии, возникновения финансовых проблем, а также ухудшения ситуации в мировой торговле.

"Если события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать падение на 8%, а затем, в 2021 году, - вялый восстановительный рост, немногим более чем на 1%, при сокращении ВВП государств EM и DE почти на 5% в текущем году", - говорится в обзоре.

Экономика США, согласно прогнозу ВБ, снизится на 6,1% в текущем году (январский прогноз - рост на 1,8%) на фоне ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса. ВВП еврозоны, как ожидается, упадет на 9,1% (январский прогноз - рост на 1%).

Экономику России, по оценкам ВБ, в 2020 году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть. В январе ВБ прогнозировал рост российского ВВП на 1,6%, таким образом, июньское снижение прогноза составило 7,2 п.п.

"Рецессия, вызванная пандемией COVID-19, во многих отношениях уникальна, - отмечает директор департамента изучения перспектив экономического развития ВБ Айхан Косе. - По всей вероятности, рецессия в развитых странах станет самой глубокой со времен Второй мировой войны, а в странах с формирующимся рынком и emerging markets будет зафиксирована впервые как минимум за шестьдесят лет".

"Нынешние события уже вызвали беспрецедентный по стремительности и резкости пересмотр прогнозов для мировой экономики в сторону понижения. Исходя из прошлого опыта, мы не исключаем дальнейшего ухудшения прогнозов, и это означает, что мировым регуляторам нужно быть готовыми к принятию дополнительных мер для поддержки экономической активности", - говорит Косе.


Прогноз изменения ВВП, мировой торговли и цены нефти (в процентах):

Страна/регион 2019г 2020г изм., п.п. 2021г изм., п.п.
Мировая экономика 2,4 -5,2 -7,7 4,2 1,6
Развитые экономики: 1,6 -7,0 -8,4 3,9 2,4
США 2,3 -6,1 -7,9 4,0 2,3
еврозона 1,2 -9,1 -10,1 4,5 3,2
Япония 0,7 -6,1 -6,8 2,5 1,9
EM и DE: 3,5 -2,5 -6,6 4,6 0,3
Китай 6,1 1,0 -4,9 6,9 1,1
Россия 1,3 -6,0 -7,6 2,7 0,9
Турция 0,9 -3,8 -6,8 5,0 1,0
Бразилия 1,1 -8,0 -10,0 2,2 -0,3
ЮАР 0,2 -7,1 -8,0 2,9 1,6
Объем мировой торговли 0,8 -13,4 -15,3 5,3 2,8
Изм. цены нефти -10,2 -47,9 -42,5 18,8 16,9
Теги: #коронавирус #вб #ввп
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