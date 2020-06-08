Экономика

18:55 08.06.2020

Иранские танкеры и компании, транспортирующие энергоресурсы, попали под санкции США

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Иранские танкеры и компании, транспортирующие энергоресурсы, попали под санкции США

Более сотни судов и транспортных компаний, работающих в сфере транспортировки энергоресурсов, включены в понедельник в санкционные списки Минфина США.

В частности, под санкции попали иранские нефтеналивные танкеры.

Ранее Иран направил в Венесуэлу пять танкеров с 1,5 млн баррелей горючего. Американское издание Wall Street Journal сообщало, что США планировали блокировать доставку иранского горючего в Венесуэлу. В частности, не исключалось введение санкций против экипажей судов, которые осуществляли доставку, и арест самих танкеров в случае их захода в порты третьих стран для дозаправки.

В связи с американскими угрозами постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада предупредил генсека ООН о том, что такие возможные действия США противоречат международным законам.

Представитель иранского МИД Аббас Мусави свою очередь заявил, что Иран продолжит поставки нефти Венесуэле, если Каракас об этом попросит. "Иран использует право на свободную торговлю с Венесуэлой, и мы готовы направить туда еще больше танкеров, если Каракас обратится с просьбой о новых поставках из Ирана", - сказал он.

Посол Ирана в Венесуэле Ходжатолла Солтани ранее сообщил, что экспорт нефти в Венесуэлу осуществляется в соответствии с международными правилами, несмотря на санкции со стороны США в отношении обеих стран. "Поставки нефти в Венесуэлу соответствовали международным нормам и правилам", - заявил Солтани.

По его словам, важно, что Венесуэла и Иран создали свой собственный механизм поставок и расчетов, при этом поставки полностью оплачены.

Теги: #иран #сша #нефть #танкер
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