Экономика

10:32 08.06.2020

В ЕС готовы поддержать Украину в реформировании угольной отрасли - Минэнерго

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В ЕС готовы поддержать Украину в реформировании угольной отрасли - Минэнерго

В Представительстве Европейского Союза в Украине выразили готовность поддержать наше государство для проведения реформы угольной отрасли.

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды, об этом шла речь во время первой встречи и.о. министра энергетики Ольги Буславец с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Буславець рассказала, что, кроме решения текущих проблем угольной отрасли, в министерстве начинают разрабатывать концепцию ее реформирования.

"У нас остается стратегическое глобальная задача - трансформировать и реформировать угольную отрасль, определиться с дальнейшей судьбой государственных угледобывающих предприятий. Самый больной вопрос - реформирование шахт в "моногородах", население которых полностью зависит от их работы. Мы должны поставить интересы людей на первое место и обеспечить энергетическую безопасность страны. Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы", - отметила и.о. министра, добавив, что сейчас идут переговоры о поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.

Маасикас заверил представителей министерства в том, что в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы.

Теги: #ес #минэнерго #уголь
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