Инвесторы в ВИЭ вынуждены будут подать в суд на "ГарПок" за невыплаты по "зеленому" тарифу

Инвесторы в возобновляемые источники энергии будут обязаны подать в суд на ГП "Гарантированный покупатель" за невыплаты за произведенную ими электроэнергию, заявил основатель компании Vindkraft Ukraine Карл Стурен.

"В ближайшем будущем собственники объектов ВИЭ обязаны будут подать в суд на "ГарПок". Уже сейчас из-за длительных задержек выплат, многим компаниям уже нечем платить проценты про кредитам, зарплаты. Платим только налоги, и то уже не долго сможем это делать. Если мы не будем подавать в суд, то с нас в первую очередь спросят кредиторы", – отметил Стурен на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В то же время, по его словам, рассчитывать на позитивный результат этих исков и получение денег сложно.

"ГарПок – пустышка, ничего не даст арестовывать его счета. Для расчетов, скорее всего, нужно будет создавать третью компанию. Это займет много времени и приведет к патовой ситуации", – разъяснил Стурен, добавив, что, "возможно, это и есть план врагов зеленой генерации".

Как сообщалось, задолженность "ГарПока" перед ВИЭ, по словам врио министра энергетики Ольги Буславец, составляет 14 млрд грн. Согласно информации на сайте "ГарПока", уровень его расчетов с отраслью за март составил 11%, апрель – 5%, май – 7%.