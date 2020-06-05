Экономика

22:28 05.06.2020

Инвесторы в ВИЭ вынуждены будут подать в суд на "ГарПок" за невыплаты по "зеленому" тарифу

1 мин читать
Инвесторы в ВИЭ вынуждены будут подать в суд на "ГарПок" за невыплаты по "зеленому" тарифу

Инвесторы в возобновляемые источники энергии будут обязаны подать в суд на ГП "Гарантированный покупатель" за невыплаты за произведенную ими электроэнергию, заявил основатель компании Vindkraft Ukraine Карл Стурен.

"В ближайшем будущем собственники объектов ВИЭ обязаны будут подать в суд на "ГарПок". Уже сейчас из-за длительных задержек выплат, многим компаниям уже нечем платить проценты про кредитам, зарплаты. Платим только налоги, и то уже не долго сможем это делать. Если мы не будем подавать в суд, то с нас в первую очередь спросят кредиторы", – отметил Стурен на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В то же время, по его словам, рассчитывать на позитивный результат этих исков и получение денег сложно.

"ГарПок – пустышка, ничего не даст арестовывать его счета. Для расчетов, скорее всего, нужно будет создавать третью компанию. Это займет много времени и приведет к патовой ситуации", – разъяснил Стурен, добавив, что, "возможно, это и есть план врагов зеленой генерации".

Как сообщалось, задолженность "ГарПока" перед ВИЭ, по словам врио министра энергетики Ольги Буславец, составляет 14 млрд грн. Согласно информации на сайте "ГарПока", уровень его расчетов с отраслью за март составил 11%, апрель – 5%, май – 7%.

 

Теги: #виэ #зеленая_энергетика #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:57 05.06.2020
Трамп заявил, что спас энергетику США от катастрофы с помощью Саудовской Аравии, России и Мексики

Трамп заявил, что спас энергетику США от катастрофы с помощью Саудовской Аравии, России и Мексики

23:09 04.06.2020
Буславец ожидает от нового руководства Центрэнерго предложений по закупкам угля на госшахтах

Буславец ожидает от нового руководства Центрэнерго предложений по закупкам угля на госшахтах

21:33 04.06.2020
Долги перед производителями электроэнергии из ВИЭ выросли до 14 млрд грн – Буславец

Долги перед производителями электроэнергии из ВИЭ выросли до 14 млрд грн – Буславец

15:39 04.06.2020
Потери государства от судебных исков инвесторов в ВИЭ могут составлять около 25 млрд грн в год

Потери государства от судебных исков инвесторов в ВИЭ могут составлять около 25 млрд грн в год

20:46 01.06.2020
ДТЭК ВИЭ в 2019г увеличил капитальные инвестиции в 2,1 раза – до 8,9 млрд грн

ДТЭК ВИЭ в 2019г увеличил капитальные инвестиции в 2,1 раза – до 8,9 млрд грн

20:32 01.06.2020
Необходимы срочные решения для сбалансирования работы рынка электрической энергии – секретарь СНБО

Необходимы срочные решения для сбалансирования работы рынка электрической энергии – секретарь СНБО

20:54 29.05.2020
ДТЭК отрицает обвинения НКРЭКУ в манипуляциях и требует справедливого расследования

ДТЭК отрицает обвинения НКРЭКУ в манипуляциях и требует справедливого расследования

12:17 29.05.2020
Возобновляемые источники в 2019г впервые более чем за 130 лет обошли уголь в энергетической корзине США

Возобновляемые источники в 2019г впервые более чем за 130 лет обошли уголь в энергетической корзине США

19:58 27.05.2020
Представители нескольких отраслей выступили против предложений группы "Приват" ввести пошлину 8,46% на импортное топливо

Представители нескольких отраслей выступили против предложений группы "Приват" ввести пошлину 8,46% на импортное топливо

16:47 27.05.2020
Домашние СЭС по окончанию действия "зеленого" тарифа смогут свободно выходить на рынок э/э – представитель Госэнергоэффективности

Домашние СЭС по окончанию действия "зеленого" тарифа смогут свободно выходить на рынок э/э – представитель Госэнергоэффективности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"ДТЭК Энерго" пока не достигла договоренности со спецкомитетом держателей 35% еврооблигаций-2024 об их реструктуризации, переговоры продолжаются

Международные резервы Украины в мае сократились на 1,3%

Инвестор не защищен в Украине от административных нарушений или нечестной конкуренции других субъектов бизнеса - посол Польши

Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле-2020 в 5%

ПОСЛЕДНЕЕ

"ДТЭК Энерго" завершила I кв.-2020 с чистым убытком 7,5 млрд грн из-за кризиса в энергосекторе Украины - отчет

Пандемия коронавируса серьезнее сказалась на доходах афроамериканцев, чем белых граждан в США - опрос

"ДТЭК Энерго" пока не достигла договоренности со спецкомитетом держателей 35% еврооблигаций-2024 об их реструктуризации, переговоры продолжаются

Локализация производства современных электровозов в Украине может достигать более 50% - министр инфраструктуры

Нефть ускорила подъем, Brent торгуется на уровне $41,97 за баррель

НБУ до июня 2021г не будет применять к банкам меры за нарушение ряда требований из-за карантина

ДМЗ Ярославского начал выплавку чугуна после задувки домны №2 после длительного простоя

Цены на продукты питания вторую неделю сохраняют стабильность, деловая активность восстанавливается – НБУ

Международные резервы Украины в мае сократились на 1,3%

Набсовет Укрэксимбанка открыт к кризисным обращениям клиентов и призывает их к официальной и прозрачной коммуникации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА