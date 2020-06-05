Экономика

20:21 05.06.2020

"ДТЭК Энерго" завершила I кв.-2020 с чистым убытком 7,5 млрд грн из-за кризиса в энергосекторе Украины - отчет

3 мин читать
"ДТЭК Энерго" завершила I кв.-2020 с чистым убытком 7,5 млрд грн из-за кризиса в энергосекторе Украины - отчет

"ДТЭК Энерго" по итогам января-марта 2020 года получила чистый убыток 7,492 млрд грн против 4,114 млрд грн чистой прибыли за первый квартал 2019-го, сообщается в обнародованном группой отчете в пятницу.

Выручка компании за январь-март этого года составила 12,78 млрд грн, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (31,752 млрд грн).

"Системный кризис в энергетическом секторе Украины, который начался в 2019 году, оказал негативное влияние на промышленность и бизнес и повлиял на результаты деятельности компании", – приводится в документе комментарий генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука.

"Искусственные ограничения производителей электроэнергии, ручное регулирование и вмешательство в работу энергорынка на фоне спада национального промышленного производства, сокращение потребления электроэнергии из-за теплых погодных условий, привели к разбалансировке всей энергетической системы Украины", – добавил он.

В "ДТЭК Энерго" отмечают, что в первом квартале 2020 года для тепловой генерации был установлен минимальный режим работы: количество энергоблоков компании, работающих в дневные и ночные часы, сократилось до 16-ти. В первом квартале 2019 года днем работали 27 блоков ТЭС "ДТЭК Энерго", ночью – 25 энергоблоков.

Еще одним негативным фактором, согласно отчету, стало резкое падение цен на спотовых рынках электроэнергии в Украине: с января по март 2020 года цена на рынке "на сутки вперед" снизилась на 30% из-за ряда нормативных изменений, таких как решения по структуре PSO, ограничение цены покупателя для "Гарантированного покупателя" и методология установления цены на балансирующем рынке.

В результате выработка генерации в первом квартале 2020 года упала на 37,8% – до 5,1 ТВт-ч, а запасы угля достигли 2,9 млн тонн, что на 80% выше, показателя на 31 марта 2019 года.

Кроме того, на финансовые результаты также негативно повлияло ослабление гривни из-за общего глобального экономического спада, вызванного Covid-19.

Согласно отчету, валовая прибыль составила 1,432 млрд грн (-4,8 раза к январю-марту-2019), операционный убыток – 0,143 млрд грн против 5,489 млрд грн операционной прибыли, курсовые убытки от финансовой деятельности – 6,163 млрд грн против 0,763 млрд грн курсовой прибыли за первый квартал прошлого года.

В то же время "ДТЭК Энерго" за квартал увеличила свободные денежные средства с 263 млн грн до 1,172 млрд грн.

Кроме того, в обнародованном в пятницу аудированном годовом отчете "ДТЭК Энерго", компания указала показатель чистой прибыли за 2019 год в размере 1,841 млрд грн, тогда как в неаудированном отчете она была указана в размере 2,549 млрд грн. Показатель чистого дохода по сравнению с неаудированным отчетом почти не поменялся – 76,803 млрд грн (ранее – 76,826 млрд грн), валовая прибыль – 10,343 млрд грн (ранее – 12,433 млрд грн).

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК". В 2019 году ее чистая прибыль упала в 1,9 раза – до 2,55 млрд грн, доход снизился на 15,4% – до 76,83 млрд грн, инвестиции в развитие производства составили 5,2 млрд грн, выплаты в центральный и местные бюджеты – 14,5 млрд грн.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #дтэк_энерго #убыток
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:06 05.06.2020
"ДТЭК Энерго" пока не достигла договоренности со спецкомитетом держателей 35% еврооблигаций-2024 об их реструктуризации, переговоры продолжаются

"ДТЭК Энерго" пока не достигла договоренности со спецкомитетом держателей 35% еврооблигаций-2024 об их реструктуризации, переговоры продолжаются

09:40 02.06.2020
МХП в І кв. получил $174 млн чистого убытка

МХП в І кв. получил $174 млн чистого убытка

20:46 21.05.2020
"Астарта" в I кв. увеличила чистый убыток в 2,7 раз

"Астарта" в I кв. увеличила чистый убыток в 2,7 раз

09:15 14.05.2020
Газпром в I кв. впервые ушел в убыток по РСБУ на фоне обвала рубля - сразу на 300 млрд рублей

Газпром в I кв. впервые ушел в убыток по РСБУ на фоне обвала рубля - сразу на 300 млрд рублей

05:41 14.05.2020
За нанесение ущерба иностранному инвестору на $2,5 млн будут судить трех человек

За нанесение ущерба иностранному инвестору на $2,5 млн будут судить трех человек

18:18 28.03.2020
"Реструктуризация – это не дефолт, ДТЭК Энерго работает в штатном режиме" - гендиректор

"Реструктуризация – это не дефолт, ДТЭК Энерго работает в штатном режиме" - гендиректор

11:16 28.03.2020
"ДТЭК Энерго" намерен реструктуризировать долг по еврооблигациям и банковским кредитам

"ДТЭК Энерго" намерен реструктуризировать долг по еврооблигациям и банковским кредитам

16:37 12.02.2020
"ДТЭК Энерго" призывает остановить манипуляции на рынке электроэнергии

"ДТЭК Энерго" призывает остановить манипуляции на рынке электроэнергии

10:33 18.11.2019
"Милкиленд" за 9 мес. сократил чистый убыток на 15,1%

"Милкиленд" за 9 мес. сократил чистый убыток на 15,1%

17:23 31.10.2019
ДТЭК завершает реструктуризацию банковского долга

ДТЭК завершает реструктуризацию банковского долга

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"ДТЭК Энерго" пока не достигла договоренности со спецкомитетом держателей 35% еврооблигаций-2024 об их реструктуризации, переговоры продолжаются

Международные резервы Украины в мае сократились на 1,3%

Инвестор не защищен в Украине от административных нарушений или нечестной конкуренции других субъектов бизнеса - посол Польши

Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле-2020 в 5%

ПОСЛЕДНЕЕ

Пандемия коронавируса серьезнее сказалась на доходах афроамериканцев, чем белых граждан в США - опрос

Локализация производства современных электровозов в Украине может достигать более 50% - министр инфраструктуры

Нефть ускорила подъем, Brent торгуется на уровне $41,97 за баррель

НБУ до июня 2021г не будет применять к банкам меры за нарушение ряда требований из-за карантина

ДМЗ Ярославского начал выплавку чугуна после задувки домны №2 после длительного простоя

Цены на продукты питания вторую неделю сохраняют стабильность, деловая активность восстанавливается – НБУ

Международные резервы Украины в мае сократились на 1,3%

Набсовет Укрэксимбанка открыт к кризисным обращениям клиентов и призывает их к официальной и прозрачной коммуникации

Инвестор не защищен в Украине от административных нарушений или нечестной конкуренции других субъектов бизнеса - посол Польши

Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА