Экономика

19:06 05.06.2020

"ДТЭК Энерго" пока не достигла договоренности со спецкомитетом держателей 35% еврооблигаций-2024 об их реструктуризации, переговоры продолжаются

1 мин читать
"ДТЭК Энерго" пока не достигла договоренности со спецкомитетом держателей 35% еврооблигаций-2024 об их реструктуризации, переговоры продолжаются

Группа DTEK Energy B.V. обсуждает со специальным комитетом держателей облигаций, представляющим приблизительно 35% непогашенной основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2024 году и ставкой 10,75%, а также со спецкомитетом банков-кредиторов реструктуризацию задолженности группы.

"В настоящее время группа не достигла соглашения со специальным комитетом держателей облигаций и специальным комитетом банков-кредиторов в отношении реструктуризации, дискуссии продолжаются", – говорится в сообщении "ДТЭК Энерго" на ее сайте в пятницу.

Согласно ему, финансовым и юридическим советниками "ДТЭК Энерго" выступают Houlihan Lokey и Latham&Watkins LLP, юридическим консультантом спецкомитета держателей еврооблигаций – Dechert LLP, финансовым и юридическим советниками спецкомитета банков-кредиторов – Rothschild&Cie и Hogan Lovells International LLP.

Теги: #дтэк_энерго #реструктуризация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 07.05.2020
ФГВФЛ поддерживает досудебное урегулирование задолженности связанных с обанкротившимися банками лиц и ждет принятия соответствующего закона

ФГВФЛ поддерживает досудебное урегулирование задолженности связанных с обанкротившимися банками лиц и ждет принятия соответствующего закона

22:51 10.04.2020
Сегодня нет условий для проведения реструктуризации госдолга Украины - министр финансов

Сегодня нет условий для проведения реструктуризации госдолга Украины - министр финансов

18:18 28.03.2020
"Реструктуризация – это не дефолт, ДТЭК Энерго работает в штатном режиме" - гендиректор

"Реструктуризация – это не дефолт, ДТЭК Энерго работает в штатном режиме" - гендиректор

11:16 28.03.2020
"ДТЭК Энерго" намерен реструктуризировать долг по еврооблигациям и банковским кредитам

"ДТЭК Энерго" намерен реструктуризировать долг по еврооблигациям и банковским кредитам

23:29 23.03.2020
Шмыгаль заявляет о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины

Шмыгаль заявляет о необходимости реструктуризировать внешние долги Украины

16:37 12.02.2020
"ДТЭК Энерго" призывает остановить манипуляции на рынке электроэнергии

"ДТЭК Энерго" призывает остановить манипуляции на рынке электроэнергии

17:36 20.12.2019
Рада создала ВСК для расследования реструктуризации внешнего долга Украины в 2015г

Рада создала ВСК для расследования реструктуризации внешнего долга Украины в 2015г

19:04 28.11.2019
Предложенные Минэкоэнерго условия по pre-PPA противоречат взятым Украиной обязательствам перед инвесторами

Предложенные Минэкоэнерго условия по pre-PPA противоречат взятым Украиной обязательствам перед инвесторами

18:09 19.11.2019
АСОО и УСПП инициируют проверку законности реструктуризации госдолга Украины в 2015г

АСОО и УСПП инициируют проверку законности реструктуризации госдолга Украины в 2015г

17:23 31.10.2019
ДТЭК завершает реструктуризацию банковского долга

ДТЭК завершает реструктуризацию банковского долга

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международные резервы Украины в мае сократились на 1,3%

Инвестор не защищен в Украине от административных нарушений или нечестной конкуренции других субъектов бизнеса - посол Польши

Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле-2020 в 5%

"Нафтогаз" договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении договоров с населением на поставку газа

ПОСЛЕДНЕЕ

Локализация производства современных электровозов в Украине может достигать более 50% - министр инфраструктуры

Нефть ускорила подъем, Brent торгуется на уровне $41,97 за баррель

НБУ до июня 2021г не будет применять к банкам меры за нарушение ряда требований из-за карантина

ДМЗ Ярославского начал выплавку чугуна после задувки домны №2 после длительного простоя

Цены на продукты питания вторую неделю сохраняют стабильность, деловая активность восстанавливается – НБУ

Международные резервы Украины в мае сократились на 1,3%

Набсовет Укрэксимбанка открыт к кризисным обращениям клиентов и призывает их к официальной и прозрачной коммуникации

Инвестор не защищен в Украине от административных нарушений или нечестной конкуренции других субъектов бизнеса - посол Польши

Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

Нацсовет реформ рассмотрит вопрос замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА