"ДТЭК Энерго" пока не достигла договоренности со спецкомитетом держателей 35% еврооблигаций-2024 об их реструктуризации, переговоры продолжаются

Группа DTEK Energy B.V. обсуждает со специальным комитетом держателей облигаций, представляющим приблизительно 35% непогашенной основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2024 году и ставкой 10,75%, а также со спецкомитетом банков-кредиторов реструктуризацию задолженности группы.

"В настоящее время группа не достигла соглашения со специальным комитетом держателей облигаций и специальным комитетом банков-кредиторов в отношении реструктуризации, дискуссии продолжаются", – говорится в сообщении "ДТЭК Энерго" на ее сайте в пятницу.

Согласно ему, финансовым и юридическим советниками "ДТЭК Энерго" выступают Houlihan Lokey и Latham&Watkins LLP, юридическим консультантом спецкомитета держателей еврооблигаций – Dechert LLP, финансовым и юридическим советниками спецкомитета банков-кредиторов – Rothschild&Cie и Hogan Lovells International LLP.