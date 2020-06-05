Экономика

16:33 05.06.2020

Цены на продукты питания вторую неделю сохраняют стабильность, деловая активность восстанавливается – НБУ

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Цены на продукты питания вторую неделю сохраняют стабильность, деловая активность восстанавливается – НБУ

Желовая активность населения восстанавливается как в сфере услуг, так и в промышленности, также увеличивался спрос на рабочую силу и перемещения населения, отражая дальнейшее ослабление карантина, сообщается в еженедельном отчете Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно ценовому мониторингу центробанка, продукты питания вторую неделю сохраняют стабильность в цене, тогда как за две недели до этого они выросли – на 0,3%, а за три - на 0,2%.

В целом за месяц продукты питания подорожали на 0,6%, констатируется в сообщении.

Отмечается, что подорожали хлеб (+0,2%), мясо (+0,5%), рыба (+0,4%), молоко (+0,4%), кондитерские изделия из сахара (+0,7%) и безалкогольные напитки (+2,5%).

Алкоголь, табачные изделия, бытовая техника, товары для поддержания чистоты и товары личной гигиены выросли в цене на 0,4%, 0,2%, 0,1%, 2,5% и 1,1%, соответственно.

В то же время снизились цены на фрукты (-1,1%), овощи (-3,2%), макаронные изделия (-0,1%), яйца (-0,2%), а также на муку и крупы (-0,2%).

НБУ отметил, что цены на лекарства продолжили снижаться под влиянием рыночных факторов, в частности, стабильной ситуации на валютном рынке, а также сезонного снижения спроса.

Согласно отчету, стоимость доставки из заведений общественного питания практически не изменилась, что может быть связано с восстановлением работы кафе и ресторанов и, соответственно, ростом конкуренции.

Цены на топливо практически не изменились, в то время как автомобильный газ продолжил незначительно дорожать из-за роста спроса.

"На валютном рынке Украины ситуация остается благоприятной – волатильность курса гривни снизилась на фоне сбалансированных спроса и предложения", - добавил регулятор.

Теги: #нбу #продукты_питания
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