Экономика

14:28 05.06.2020

Набсовет Укрэксимбанка открыт к кризисным обращениям клиентов и призывает их к официальной и прозрачной коммуникации

3 мин читать
Набсовет Укрэксимбанка открыт к кризисным обращениям клиентов и призывает их к официальной и прозрачной коммуникации

Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка заявляет об открытости к обращениям клиентов банка в связи с вызванными коронакризисом финансовыми трудностями и о готовности обрабатывать любые вопросы, которые будут доведены до его сведения по официальным каналам коммуникации.

"Важно отметить, что контроль за эффективностью работы правления является исключительной компетенцией наблюдательного совета банка, а не акционера или любого другого политического органа", – говорится в заявлении набсовета, переданном агентству в пятницу.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 3 июня на встрече с бизнесом в Хмельницком призвал главу правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера решить проблему с реструктуризацией кредитов бизнеса в банке после того, как хмельницкий производитель ковров "Карат" пожаловался, что уже месяц не может в этом банке отсрочить погашение по телу кредита.

"Женя, послушайте меня! Тут вопрос не в одной компании. Если в Хмельницкой области много предпринимателей об этом говорят (это разные компании), значит, это происходит у нас по всей стране (…) Так решите этот вопрос, не отправляйте ко мне", – сказал глава государства в ходе телефонного разговора с Мецгером, который состоялся во время встречи с бизнесом Хмельницкой области в среду.

Советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам, член набсовета Укрэксимбанка Виктория Страхова в тот же день пояснила, что банк делает много реструктуризаций, но тогда, когда они в интересах и клиента, и банка. "Эксим" готов вместе со всем банковским сообществом и регулятором работать над системными решениями. И президенту с соблюдением законодательства будет предоставлена развернутая информация по клиенту и обстоятельствах, почему ему отказывали. Как говорится, "там много интересного", – написала она в Facebook.

В своем заявлении в пятницу набсовет подчеркнул, что настроен поддерживать своих клиентов на пути выхода из кризиса и призывает их как можно быстрее начать официальную и прозрачную коммуникацию с соответствующими органами управления банка.

"Наблюдательный совет напоминает, что в компетенцию обновленного правления банка входит решение текущих бизнес-дел таким образом, чтобы учесть как интересы банка, так и интересы клиента. Наблюдательный совет предоставляет в этом постоянную поддержку правлению", – отмечается в документе.

Наблюдательный совет Укрэксимбанка напоминает, что вместе с правлением в своей деятельности руководствуются принципами корпоративного управления G20/ОЭСР, Принципами корпоративного управления для банков Базельского комитета по банковскому надзору, законом "О банках" и Методическими рекомендациями НБУ по организации корпоративного управления в банках Украины, которыми установлено четкое распределение полномочий между органами управления банка.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,92 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.

В состав набсовета Укрэксимбанка входят семь человек (из девяти): Виктория Страхова (представитель государства от президента Украины), Юрий Буца (представитель государства от Кабмина), Доминик Меню, Ласло Урбан, Сергей Коновец, Димитри Чичло и Оляна Гордиенко (все - независимые директора).

Теги: #укрэксимбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:10 03.06.2020
Зеленский призвал предправления Укрэксимбанка Мецгера реструктуризировать кредиты украинского бизнеса

Зеленский призвал предправления Укрэксимбанка Мецгера реструктуризировать кредиты украинского бизнеса

18:36 04.05.2020
Укрэксимбанк привлек 6 млрд грн из 6,9 млрд грн дебютного рефинансирования НБУ на 90 дней

Укрэксимбанк привлек 6 млрд грн из 6,9 млрд грн дебютного рефинансирования НБУ на 90 дней

15:17 30.04.2020
Укрэксимбанк и "Укравтодор" подписали соглашение о первом транше в 5,782 млрд грн на обновление дорог из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн

Укрэксимбанк и "Укравтодор" подписали соглашение о первом транше в 5,782 млрд грн на обновление дорог из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн

14:18 28.04.2020
Укрэксимбанк изучает сценарий выкупа своих еврооблигаций с рынка

Укрэксимбанк изучает сценарий выкупа своих еврооблигаций с рынка

20:51 16.04.2020
Набсовет Укрэксимбанка согласовал возможность привлечения кредитов от НБУ в размере до 20 млрд грн

Набсовет Укрэксимбанка согласовал возможность привлечения кредитов от НБУ в размере до 20 млрд грн

19:15 13.04.2020
Укрэксимбанк разработал мобильное приложение для физлиц-клиентов, а Сбербанк обновил онлайн-банк

Укрэксимбанк разработал мобильное приложение для физлиц-клиентов, а Сбербанк обновил онлайн-банк

12:57 17.01.2020
"Богдан-Моторс" обжаловал иск Генпрокуратуры по договору реструктуризации долга Укрэксимбанку на 1,3 млрд грн

"Богдан-Моторс" обжаловал иск Генпрокуратуры по договору реструктуризации долга Укрэксимбанку на 1,3 млрд грн

18:53 08.01.2020
Генпрокуратура обжаловала договор о реструктуризации долгов АК "Богдан Моторс" перед Укрэксимбанком на сумму более 1,3 млрд грн

Генпрокуратура обжаловала договор о реструктуризации долгов АК "Богдан Моторс" перед Укрэксимбанком на сумму более 1,3 млрд грн

17:05 03.01.2020
Кабмин прекратил полномочия замглавы набсовета Укрэксимбанка Фишера

Кабмин прекратил полномочия замглавы набсовета Укрэксимбанка Фишера

13:26 24.12.2019
McKinsey проконсультирует Укрэксимбанк по стратегии развития

McKinsey проконсультирует Укрэксимбанк по стратегии развития

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инвестор не защищен в Украине от административных нарушений или нечестной конкуренции других субъектов бизнеса - посол Польши

Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле-2020 в 5%

"Нафтогаз" договорился с Ощадбанком и ПриватБанком о заключении договоров с населением на поставку газа

ЕИБ выделит EUR300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Инвестор не защищен в Украине от административных нарушений или нечестной конкуренции других субъектов бизнеса - посол Польши

Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

Нацсовет реформ рассмотрит вопрос замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал

Приват24 возобновляет работу после утреннего сбоя

Основатель Arricano просит Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг столичного ТРЦ Sky Mall

Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле-2020 в 5%

"Эпицентр К" планирует обновить секции с креплениями во всех магазинах сети

Проголосованный Радой закон о внесение базовых масел в подакцизные товары уничтожит производства смазочных материалов в Украине – представители отрасли

Потери государства от судебных исков инвесторов в ВИЭ могут составлять около 25 млрд грн в год

ЕЦБ увеличил объем программы PEPP на 600 млрд евро, сохранил неизменными ключевые ставки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА