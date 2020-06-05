Набсовет Укрэксимбанка открыт к кризисным обращениям клиентов и призывает их к официальной и прозрачной коммуникации

Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка заявляет об открытости к обращениям клиентов банка в связи с вызванными коронакризисом финансовыми трудностями и о готовности обрабатывать любые вопросы, которые будут доведены до его сведения по официальным каналам коммуникации.

"Важно отметить, что контроль за эффективностью работы правления является исключительной компетенцией наблюдательного совета банка, а не акционера или любого другого политического органа", – говорится в заявлении набсовета, переданном агентству в пятницу.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 3 июня на встрече с бизнесом в Хмельницком призвал главу правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера решить проблему с реструктуризацией кредитов бизнеса в банке после того, как хмельницкий производитель ковров "Карат" пожаловался, что уже месяц не может в этом банке отсрочить погашение по телу кредита.

"Женя, послушайте меня! Тут вопрос не в одной компании. Если в Хмельницкой области много предпринимателей об этом говорят (это разные компании), значит, это происходит у нас по всей стране (…) Так решите этот вопрос, не отправляйте ко мне", – сказал глава государства в ходе телефонного разговора с Мецгером, который состоялся во время встречи с бизнесом Хмельницкой области в среду.

Советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам, член набсовета Укрэксимбанка Виктория Страхова в тот же день пояснила, что банк делает много реструктуризаций, но тогда, когда они в интересах и клиента, и банка. "Эксим" готов вместе со всем банковским сообществом и регулятором работать над системными решениями. И президенту с соблюдением законодательства будет предоставлена развернутая информация по клиенту и обстоятельствах, почему ему отказывали. Как говорится, "там много интересного", – написала она в Facebook.

В своем заявлении в пятницу набсовет подчеркнул, что настроен поддерживать своих клиентов на пути выхода из кризиса и призывает их как можно быстрее начать официальную и прозрачную коммуникацию с соответствующими органами управления банка.

"Наблюдательный совет напоминает, что в компетенцию обновленного правления банка входит решение текущих бизнес-дел таким образом, чтобы учесть как интересы банка, так и интересы клиента. Наблюдательный совет предоставляет в этом постоянную поддержку правлению", – отмечается в документе.

Наблюдательный совет Укрэксимбанка напоминает, что вместе с правлением в своей деятельности руководствуются принципами корпоративного управления G20/ОЭСР, Принципами корпоративного управления для банков Базельского комитета по банковскому надзору, законом "О банках" и Методическими рекомендациями НБУ по организации корпоративного управления в банках Украины, которыми установлено четкое распределение полномочий между органами управления банка.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,92 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.

В состав набсовета Укрэксимбанка входят семь человек (из девяти): Виктория Страхова (представитель государства от президента Украины), Юрий Буца (представитель государства от Кабмина), Доминик Меню, Ласло Урбан, Сергей Коновец, Димитри Чичло и Оляна Гордиенко (все - независимые директора).