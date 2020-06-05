Инвестор не защищен в Украине от административных нарушений или нечестной конкуренции других субъектов бизнеса - посол Польши

Украина вынуждена была согласиться на закон о банковской деятельности, прежде всего потому, что не была проведена реформа судебной системы, а инвестор не защищен в Украине от административных нарушений или нечестной конкуренции других субъектов бизнеса, заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

"Я уверен, что ни в одной стране ЕС такой закон о банках не был бы принят. Как можно кассировать решение суда законом парламента? В Польше, Франции, Германии такого быть не может. Но Украина вынуждена была на такой закон согласиться, прежде всего потому, что не была проведена реформа судебной системы. Все инвесторы, с которыми мы разговариваем, прежде всего обращают внимание на суды. Инвестор, к сожалению, не защищен в Украине от каких-то административных нарушений или нечестной конкуренции других субъектов бизнеса. К сожалению, судебная система в Украине работает по каким-то другим стандартам. И поэтому, возможно, надо было принять такой закон по банках", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Дипломат отметил, что банковская и аграрная реформы, по его мнению, не были бы приняты, если бы не очень сложная ситуация с публичными финансами Украины.

"Во-первых, темпы развития Украины за эти последние 4-5 лет, были больше, чем за 20 лет до Майдана. Но ситуация может очень быстро вернуться к существовавшей до реформ, ситуации кризиса. И, к сожалению, правительства, политики Украины не смогли застраховать страну от дефолта. Насколько я понимаю, без помощи международных финансовых институций Украина стоит перед мощным вызовом", - подчеркнул он.

Кроме того, посол добавил, что очень важной темой в Украине является инфраструктура, однако украинским правительством не принимается решение по проекту Go highway, объединяющему Одессу, Хмельницкий, Львов с Катовице и Гдыней быстрым автосообщением.

"Мы еще с предыдущим правительством договорились о таком большом проекте, как "Go highway", чтобы объединить Одессу, Хмельницкий, Львов с Катовице и Гдыней быстрым автосообщением. Новое правительство не совсем уверенно в том, что это хороший проект. Мы потратили миллиарды злотых, чтобы к Краковцу дотянуть европейский хайвей, а с украинской стороны не принимается решение", - пояснил он.



Полный текст интервью с Цихоцки будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".