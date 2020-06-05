Экономика

12:25 05.06.2020

Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

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Польша ожидает решения украинского "Нафтогаза" относительно торговли газом с США

В начале сентября прошлого года был подписан польско-украинско-американский меморандум по продаже газа США через Польшу в Украину, и сейчас Варшава ожидает решения компании "Нафтогаз Украины" в этой связи, заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцки.

"Есть дело торговли газом, очень интересное. Мы договорились о польско-украинско-американском меморандуме, подписанном США в начале сентября прошлого года, по торговле газом США через Польшу в Украину. Но идут какие-то параллельные разговоры "Нафтогаза" с "Газпромом", и мы ожидаем, какое направление украинская компания решит выбрать: покупки у России или торговлю через Польшу", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину и развитии газовой инфраструктуры с Польшей.


Полный текст интервью с послом Цихоцки будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нафтогаз #сша #польша #газ
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