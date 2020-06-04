Экономика

18:16 04.06.2020

Основатель Arricano просит Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг столичного ТРЦ Sky Mall

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Основатель Arricano просит Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг столичного ТРЦ Sky Mall

 

Эстонский предприниматель Хиллар Теддер, основатель Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг столичного ТРЦ Sky Mall.

"Владимир Александрович, только Вы способны восстановить правосудие в нашем деле, таким образом продемонстрировав тысячам инвесторов, что в этой стране действительно созданы все условия для бизнеса, а предприниматели находятся под защитой государства - это самая главная составляющая качественного инвестиционного климата", - отметил Теддер во время прямого включения на пресс-конференции о статусе вопроса столичного ТРЦ Sky Mall в четверг.

Согласно пресс-релизу Arricano, Теддер сообщил об угрозах со стороны представителей СБУ по поводу столичного ТРЦ.

По словам адвоката Егора Бодрова, если в ближайшее время ситуация с расследованием преступных действий по захвату ТРЦ не решится, его подзащитные вынуждены будут обратиться к международному инвестиционному арбитражу, что может повлечь возмещение убытков инвестору из госбюджета.

Бодров сообщил, что сейчас проводится экспертиза так называемой "дорожной карты", по которой происходил захват Sky Mall. После ее завершения он пообещал обнародовать фамилии всех причастных.

Как сообщалось, конфликт вокруг ТРЦ Sky Mall длится с 2013 года. После победы на выборах в 2019 году Зеленский лично пообещал президенту Эстонии решить эту ситуацию и проконтролировать расследование. Позже в СМИ было обнародовано решение Лондонского суда, признавшего, что ТРЦ фактически был переоформлен путем ряда преступных деяний, к которым, в частности, причастен украинский предприниматель Андрей Адамовский.

Arricano - ведущий девелопер торговых центров в Украине с европейскими инвестициями. В 2013 году акции компании были размещены на Альтернативном рынке инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи.

В настоящее время Arricano владеет и управляет пятью построенными торговыми центрами, владеет 49,9%-ной долей в торговом комплексе Sky Mall, а также земельными участками для дальнейшего строительства трех объектов, находящихся на стадии проектирования.

Вв январе 2018 года Arricano Real Estate Plc заявила об окончательной победе в Высшем суде правосудия в Лондоне в споре со Stockman Interhold S.A. (Британские Виргинские о-ва) о праве собственности на компанию Assofit Holdings Limited, ранее полностью владевшую киевским ТРК Sky Mall.

Для получения контроля над управлением и финансовыми потоками ТРЦ компании необходимо добиться восстановления корпоративной структуры активов Assofit, существовавшей на момент начала арбитражных споров. Для этого Assofit должна возобновить контроль над ООО "Призма Бета", доли в котором были переданы другим компаниям. Кроме того, в собственность "Призма Бета" необходимо вернуть ТРЦ со всеми составляющими объектами, которые в 2014 году были переведены в банк "Пивденный". В компанию Assofit также должны вернуться кредиты на общую сумму порядка $100 млн, права выплаты по которым были выведены на другие кипрские структуры.

Теги: #зеленский #arricano #sky_mall
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