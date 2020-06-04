Экономика

17:21 04.06.2020

"Эпицентр К" планирует обновить секции с креплениями во всех магазинах сети

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"Эпицентр К" планирует обновить секции с креплениями во всех магазинах сети

ООО "Эпицентр К" (Киев), развивающее в Украине сеть одноименных торговых центров, обновил формат секции "Крепления" в торговом центре сети в Житомире, увеличив ассортимент вдвое, и планирует применить новую концепцию во всей сети.

"Новое торговое оборудование собственной разработки дало возможность эффективнее использовать торговую площадь и увеличить ассортимент почти вдвое, представив новые группы товаров и решения", - говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, ассортимент секции насчитывает почти 6 тыс. наименований. При этом новые концептуальные решения позволяют размещать весь ассортимент в магазинах малого формата (4-6 тыс. кв.м).

В обновленных секциях можно получить всю информацию о товаре, просканировав QR-код, сообщает компания.

"Это большой шаг к омниканальным продажам. Благодаря QR-кодам и информационным табличкам покупатель получает одинаковое восприятие товара на сайте и на полке магазина", - цитирует пресс-служба руководителя департамента "Крепления" сети Олега Сомова.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на май 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #житомир #эпицентр
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