Экономика

15:39 04.06.2020

Потери государства от судебных исков инвесторов в ВИЭ могут составлять около 25 млрд грн в год

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Потери государства от судебных исков инвесторов в ВИЭ могут составлять около 25 млрд грн в год

Потери государства от судебных исков инвесторов в возобновляемую энергетику по поводу ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов могут составлять около 25 млрд грн в год, считает генеральный директор ООО "Тесла Энерго" Олег Грамотенко.

"Больше половины инвесторов в возобновляемую энергетику уже сейчас ведут переговоры с международными юридическими компаниями относительно подготовки судебных исков к государству Украина, если не удастся достичь разумного компромисса по изменению условий поддержки зеленой энергетики. Но, если иск к государству стоит около EUR5-7 млн, то потери государства могут оцениваться в 25 млрд грн в год", – сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, процесс переговоров инвесторов с правительством слишком затянулся, а возобновляемая генерация уже третий месяц практически не получает оплату за произведенную электроэнергию.

Грамотенко отметил, что в такой ситуации компании ВИЭ уже сейчас вынуждены сокращать рабочие места, и если проблема неплатежей не будет решена в ближайшее время, это угрожает дальнейшему ведению бизнеса и также может привести к обращениям собственников объектов ВИЭ в суд с целью взимания средств за произведенный ресурс.

Теги: #виэ #суд
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