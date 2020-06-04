Экономика

10:11 04.06.2020

Эстония увеличивает эмиссию бондов с 1 млрд до 1,5 млрд евро из-за высокого интереса инвесторов

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Эстония увеличивает эмиссию бондов с 1 млрд до 1,5 млрд евро из-за высокого интереса инвесторов

Министерство финансов Эстонии приняло решение увеличить объем эмиссии 10-летних облигаций с 1 млрд евро до 1,5 млрд евро в связи с повышенным интересом инвесторов.

"Интерес к государственным облигациям Эстонии был очень высок: 280 иностранных инвесторов готовы вложить в них 7,7 млрд евро", - говорится в сообщении ведомства.

Ставка купона евробондов составила 0,125% годовых, доходность к погашению - 0,235% годовых. Для организации эмиссии (андеррайтинга) были привлечены Citigroup, Nordea и Societe Generale, облигации будут котироваться на Ирландской фондовой бирже.

"Международные финансовые рынки верят в устойчивость наших государственных финансов, силу экономики и будущее Эстонии. Поступления от продажи облигаций будут использованы для финансирования как государственного бюджета, так и дополнительного бюджета, принятого в апреле. Теперь эстонские институциональные инвесторы могут также инвестировать в долгосрочные государственные облигации и, таким образом, поддерживать развитие Эстонии", - цитируется в сообщении глава Минфина Мартин Хельме.

"Это также является важным позитивным шагом для развития эстонского рынка капитала. Маржа риска по десятилетним гособлигациям становится эталоном для эстонских компаний и банков, которые планируют выпустить свои собственные облигации. Цена государственных облигаций облегчает оценку этих облигаций", - отметил он.

Вице-канцлер министерства Мяртен Росс в свою очередь заявил, что в дополнение к эмиссии бондов на 1,5 млрд евро уже в этом или следующем году может состояться размещение еще двух-трех выпусков.

"Международные финансовые рынки очень хорошо приняли нашу эмиссию и это придает нам уверенность в планировании следующих возможных эмиссий. Потребность в дополнительном финансирования у эстонского государства в ближайшие годы наверняка сохранится и хорошо, что у нас есть возможность выбирать между такими различными финансовыми инструментами как долгосрочный заем, долгосрочная или краткосрочная облигация", - добавил Росс.

Как сообщалось, Эстония впервые выпустила долгосрочные облигации после 18-летнего перерыва.

В 1993 году страна разместила на международных рынках облигации на 300 млн эстонских крон (19 млн евро) в связи с необходимостью объединения и рекапитализации Северо-Эстонского акционерного банка и Балтийского объединенного банка. Долг был выплачен к 2004 году. В 2002 году Банк Эстонии эмитировал пятилетние евробонды на 100 млн евро, в том числе с целью рефинансирования ранее привлеченных иностранных кредитов.

Теги: #евробонды #эстония
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