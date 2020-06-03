Правительство Украины приняло постановление об упрощении международной торговли зерновыми

Кабинет министров на заседании приняло постановление, которым усовершенствовало защиту территории Украины от ввоза некоторых опасных организмов и упростило международную торговлю зерновыми культурами.

Согласно сообщению на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в среду, постановлением было исключено дополнительное регулирование для экспортеров зерновых путем отмены обязательности применения системы рециркуляции при фумигации зерна.

Кроме того, документ упорядочил перечень объектов регулирования (при перемещении по территории Украины, импорте, экспорте и реэкспорте) путем включения в этот перечень организмов, которые могут представлять фитосанитарные риски (клещи, нематоды, грибки).

Постановлением также была унифицирована процедура осмотра и отбора образца (форма акта приведена в соответствие с процедурой отбора).