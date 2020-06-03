Представители легпрома просят у государства поддержки в лоббировании Украины на зарубежных выставках

Представители компаний легкой промышленности считают необходимой государственную поддержку в продвижении Украины на международных выставках, в частности, частичной компенсации оплаты за арендуемые площади.

"У каждого бизнеса есть основные международные выставки, в которых они участвуют, презентуют Украину и ее производство. Другие страны поддерживают своих производителей – например, Турция компенсирует 70% средств на участие компаний в выставках. И нам нужна такая программа – хотя бы 70% компенсации за аренду площадей", - сказал руководитель и совладелец производителя ковров ООО "Карат" (Хмельницкий) Александр Ружицкий в ходе встречи президента Украины с представителями бизнеса в Хмельницкой области в среду.

Он оценил бюджет компании для участия в выставке в Германии приблизительно в 5 млн грн.

Его поддержала Марина Васильева (свадебные платья), которая подчеркнула: в настоящее время Украина - самый сильный конкурент на европейском рынке свадебных платьев, а на Манхеттене (США) работают пять украинских салонов свадебных платьев из 30 расположенных там.

"Такого нет ни в одной отрасли! Но когда мы приезжаем на выставки, то Украина где-то в третьем зале, И это не потому, что мы не можем позволить себе $100 тыс. за место, которые обычно тратит украинский производитель. Мы не можем добиться первого стенда ни за какие деньги, потому что там стоит Турция, например, – и не производители отдельно, а страна, на большой площади. Также и на выставке в Китае – а там тоже большой рынок сбыта", - подчеркнула Васильева.

Она добавила, что основных выставок, где присутствует компания, восемь, однако главная - в Барселоне (Испания), и было бы достаточно помощи хотя бы для участия в этой одной выставке.

"Вам нужны послы на местах. Я думаю, мы поставим эту задачу перед МИД. Губернатор нам передаст названия выставок и в каких городах они проходят, мы передадим в МИД, а вы со с своей стороны чтобы контролировали. МИД предоставит фамилии и контакты послов, в странах которых проходят выставки. И вы этим послам поставите задачу, чтобы там было написана не компания, а именно государство. Давайте так сделаем", - сказал в ответ на просьбу Владимир Зеленский.

В ответ на информацию Васильевой о том, что однажды мэрия Хмельницкого помогла в организации во Франции в помещении украинского посольства показа свадебных платьев, Зеленский ответил : "А мы можем во всех посольствах это сделать".