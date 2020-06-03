Экономика

19:06 03.06.2020

Представители легпрома просят у государства поддержки в лоббировании Украины на зарубежных выставках

2 мин читать
Представители легпрома просят у государства поддержки в лоббировании Украины на зарубежных выставках

Представители компаний легкой промышленности считают необходимой государственную поддержку в продвижении Украины на международных выставках, в частности, частичной компенсации оплаты за арендуемые площади.

"У каждого бизнеса есть основные международные выставки, в которых они участвуют, презентуют Украину и ее производство. Другие страны поддерживают своих производителей – например, Турция компенсирует 70% средств на участие компаний в выставках. И нам нужна такая программа – хотя бы 70% компенсации за аренду площадей", - сказал руководитель и совладелец производителя ковров ООО "Карат" (Хмельницкий) Александр Ружицкий в ходе встречи президента Украины с представителями бизнеса в Хмельницкой области в среду.

Он оценил бюджет компании для участия в выставке в Германии приблизительно в 5 млн грн.

Его поддержала Марина Васильева (свадебные платья), которая подчеркнула: в настоящее время Украина - самый сильный конкурент на европейском рынке свадебных платьев, а на Манхеттене (США) работают пять украинских салонов свадебных платьев из 30 расположенных там.

"Такого нет ни в одной отрасли! Но когда мы приезжаем на выставки, то Украина где-то в третьем зале, И это не потому, что мы не можем позволить себе $100 тыс. за место, которые обычно тратит украинский производитель. Мы не можем добиться первого стенда ни за какие деньги, потому что там стоит Турция, например, – и не производители отдельно, а страна, на большой площади. Также и на выставке в Китае – а там тоже большой рынок сбыта", - подчеркнула Васильева.

Она добавила, что основных выставок, где присутствует компания, восемь, однако главная - в Барселоне (Испания), и было бы достаточно помощи хотя бы для участия в этой одной выставке.

"Вам нужны послы на местах. Я думаю, мы поставим эту задачу перед МИД. Губернатор нам передаст названия выставок и в каких городах они проходят, мы передадим в МИД, а вы со с своей стороны чтобы контролировали. МИД предоставит фамилии и контакты послов, в странах которых проходят выставки. И вы этим послам поставите задачу, чтобы там было написана не компания, а именно государство. Давайте так сделаем", - сказал в ответ на просьбу Владимир Зеленский.

В ответ на информацию Васильевой о том, что однажды мэрия Хмельницкого помогла в организации во Франции в помещении украинского посольства показа свадебных платьев, Зеленский ответил : "А мы можем во всех посольствах это сделать".

Теги: #выставки #легпром
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:31 10.03.2020
Организаторы переносят три крупные экономические мероприятия из-за коронавируса

Организаторы переносят три крупные экономические мероприятия из-за коронавируса

06:23 11.11.2016
Кабмин утвердил новый состав Оргкомитета по подготовке и участию украинских экспозиций в международных выставках вооружения

Кабмин утвердил новый состав Оргкомитета по подготовке и участию украинских экспозиций в международных выставках вооружения

17:46 20.01.2016
Интерес к выставкам в Украине растет - литовская Verslo zinios

Интерес к выставкам в Украине растет - литовская Verslo zinios

15:51 24.06.2010
Кабмин увеличил количество запланированных на 2010г международных и национальных выставок

Кабмин увеличил количество запланированных на 2010г международных и национальных выставок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕИБ выделит EUR300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий в Украине

Зеленский изъявил готовность защищать договоры длительной аренды с/х земель агрокомпаний

Рада приняла закон о присоединении Украины к протоколу о е-накладной при грузоперевозках

Заседание МВФ по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня

В Украине 19 июня будет отмечаться День фермера – указ президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Украины приняло постановление об упрощении международной торговли зерновыми

Производители аккумуляторов просят президента страны содействовать легализации закупок вторсырья

ЕИБ выделит EUR300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий в Украине

НКЦБФР согласовала приобретение Freedom Holding существенной доли "Украинская биржа"

Нефть дешевеет, несмотря на снижение запасов в США, Brent - $39,19 за баррель

МАУ с 5 июня возобновляет регулярное авиасообщение Киев-Одесса

Небанковский финрынок Украины в I кв.-2020 увеличил капитализацию на 16%

Зеленский призвал предправления Укрэксимбанка Мецгера реструктуризировать кредиты украинского бизнеса

Зеленский анонсировал презентацию региональных туристических проектов, которые могут быть интересны для инвестирования

Равенство правил для бизнеса должно стать основной поддержки конкуренции в Украине - ЕБА о планах Кабмина поддержать нацпроизводителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА