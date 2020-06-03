Производители аккумуляторов просят президента страны содействовать легализации закупок вторсырья

Производитель аккумуляторов из вторичного сырья – ООО "Мегатекс" (Константиновка Донецкой обл.) просит президента Украины Владимира Зеленского способствовать решению проблемы легализации закупки вторичного сырья.

"Мы производим аккумуляторы из отработанных батарей, и сейчас при покупке вторичного сырья (любого) фактически в конце какого-то звена стоит компания, которая занимается обналичиванием, но перед налоговой и прокуратурой крайними становятся заводы, которые перерабатывают это сырье. А если вывести это в легальный бизнес, то государство получит 4-5 млрд грн дополнительной прибыли", - пояснил руководитель компании Юрий Шапран в ходе встречи президента с представителями бизнеса Хмельницкой области в среду.

По его мнению, решением этой проблемы мог бы стать налог в размере 3-4%, который переработчик платил бы за сдатчика сырья.

"Если покупатели вторсырья будут платить за сдатчика налог в районе 3-4%, то эти деньги поступят в бюджет - а сегодня, я могу откровенно об этом сказать, столько стоят услуги обналичивающих компаний – и бизнесу будет проще работать, не будет расходовать время на все эти передряги с законом", - сказал Шапран.

Он добавил, что в данном случае не будет ухода от идентификации сдатчика, против чего выступает Евросоюз.

"Мы его (сдатчика – ИФ) идентифицируем, но платим за него этот налог – и тогда он свободен, он честный. За него уплатили налог, и с него не будут требовать задним числом какие-то дополнительные налоги", - пояснил Шапран.

Помимо этого, он считает необходимым отменить уплату 5%-ной ввозной пошлины на вторсырье для производства аккумуляторов.

"Мы завозим сырье из-за рубежа, и у нас 5%-ная пошлина, тогда как на другое вторсырье ее нет. Маржа у нас очень низкая, поэтому очень сложно", - отметил руководитель предприятия.

Он добавил, что предприятие готово работать, имеет перспективы и все больше зарубежных партнеров (экспортирует 75% продукции), а также готово увеличивать объемы производства.

"При прошлой власти были проблемы: вот завод "Веста" в Днепре, где бывший депутат Дзензерский (Денис Дзензерский, народный депутат VII и VII созывов – ИФ), работал полностью "вчерную". Они банкроты, но работали – туда налоговая не приходила, а мы были просто убыточные четыре года", - рассказал Шапран.

"То есть две проблемы: легализовать закупку вторсырья и убрать ввозную пошлину на сырье", - подытожил он, передавая Зеленскому подготовленные материалы.

ООО "Мегатекс" с 1993 года выпускает различные сплавы свинца, занимается производством и обслуживанием аккумуляторных батарей, их закупкой и утилизацией.