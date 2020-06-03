Экономика

19:00 03.06.2020

ЕИБ выделит EUR300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий в Украине

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ЕИБ выделит EUR300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий в Украине

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит EUR300 млн кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине в рамках соглашения с Министерством развития громад и территорий о сотрудничестве в сфере консультаций для подготовки проекта.

"Министерство развития громад и территорий Украины и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение, согласно которому будет организована подготовка предоставления низкопроцентного кредита в EUR300 млн с длительным сроком погашения для внедрения широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора. В частности, осуществлять термомодернизацию путем установки современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизацию систем отопления, вентиляции, освещения и т. п.", - цитирует пресс-служба Минрегиона первого заместителя министра Василия Лозинского.

Кроме того, грант в объеме EUR150 тыс. на имплементацию соглашения выделит Трастовый фонд Западного партнерства по технической помощи (EPTATF).

Согласно сообщению, реализация указанного проекта позволит повысить энергоэффективность 1 тыс. зданий, в частности, детсадов, школ и больниц, а также сократит выбросы CO2 на 1 млн тонн.

Теги: #еиб #энергоэффективность #минрегион
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