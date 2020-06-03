Экономика

18:57 03.06.2020

НКЦБФР согласовала приобретение Freedom Holding существенной доли "Украинская биржа"

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НКЦБФР согласовала приобретение Freedom Holding существенной доли "Украинская биржа"

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) согласовала компании Freedom Holding Corp. (США), которая является материнской компанией "Фридом Финанс Украина", опосредованное приобретение существенного участия в Украинской бирже (УБ), сообщила пресс-служба УБ в среду.

"Мы заинтересованы в развитии рынка, поддержке инфраструктуры, в развитии срочных контрактов (фьючерсов) и других производных финансовых инструментов", — процитировала пресс-служба гендиректора "Фридом Финанс Украина" Марину Машковскую.

"Фридом Финанс Украина" входит в состав холдинга Freedom Holding Corp. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. В состав холдинга входят также российский брокер и банк "Фридом Финанс", казахстанский брокер АО "Фридом Финанс", Freedom Finance Cyprus Limited, Freedom Finance Germany TT GmbH., ООО "Фридом Финанс" (Узбекистан). По состоянию на конец сентября 2019 года собственный капитал холдинга оценивался в $125 млн, активы - $429 млн, клиентские активы - $1,3 млрд. Общее число клиентских счетов превышало 121 тыс., а холдинг был представлен 78 офисами в государствах присутствия.

"Фридом Финанс Украина" на начало октября 2019 имел 13 офисов в Украине и с конца 2018 года открыл более 2500 новых счетов на украинском рынке. Компания, по ее данным, привлекла для покупки ОВГЗ Украины более 50 млн грн, при этом большая часть ее клиентов выбрала госдолг в национальной валюте.

"Украинская биржа" учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС. УБ первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок. Основными акционерами УБ являются инвестгруппы "Универ" и Dragon Capital.

Фондовая площадка с 18 июля 2018 года приостановила торговлю всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок. Соответствующее решение обусловлено включением "Московской биржи" в обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Санкции среди прочего предполагают запрет украинским компаниям использовать в своей деятельности программное обеспечение "Московской биржи", на базе которого было построено программное обеспечение УБ. В марте 2019 года биржа заявила о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе.

Теги: #нкцбфр #украинская_биржа
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