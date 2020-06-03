Экономика

18:08 03.06.2020

МАУ с 5 июня возобновляет регулярное авиасообщение Киев-Одесса

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МАУ с 5 июня возобновляет регулярное авиасообщение Киев-Одесса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 5 июня возобновляет регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, из Киева рейсы будут осуществлены 5 и 6 июня, в обратном направлении – 8 и 9 июня.

Согласно данным в системе бронирования МАУ, стоимость одного билета с багажом составляет от 1,5 тыс. грн.

Авиакомпания просит пассажиров придерживаться правил карантина, иметь при себе средства индивидуальной защиты – маски, а также помнить о необходимости соблюдатья социальную дистанцию в аэропорту.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял решение запустить с 5 июня внутренние авиаперелеты, с 15 июня – международные.

Теги: #мау #авиарейсы
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