Равенство правил для бизнеса должно стать основной поддержки конкуренции в Украине - ЕБА о планах Кабмина поддержать нацпроизводителей

Планы правительства по поддержке национального производителя могут нарушить равенство правил игры для бизнеса, прокомментировала Европейская бизнес ассоциация программу Кабинета министров по стимулированию экономики страны для преодолений последствий COVID-19.

"Равенство правил игры должно быть основой поддержки и развития конкуренции в стране. Поскольку каждый бизнес, импортер это или национальный производитель, создает рабочие места, уплачивает необходимые налоги и отчисления в госбюджет и инвестирует в экономику в целом", - цитирует пресс-служба ЕБА исполнительного директора Анну Деревянко в пресс-релизе в среду.

Одно из направлений программы правительства предусматривает защиту украинских товаров, работ и услуг от импортных альтернатив. По мнению ассоциации, это может защитить одних товаропроизводителей за счет других отечественных производителей, которые зависят от импортной продукции.

Помимо этого, ряд иностранных компаний, которые построили в Украине собственные мощности, также продолжают импортировать. Таким образом, ограничения импорта могут негативно сказаться на настроениях иностранных инвесторов, указали в ЕБА.

Ассоциация предложила включить в программу или план действий правительства предложения по снижению налоговой нагрузки на фонд оплаты труда и давления на бизнес, модернизировать трудовое законодательство, ввести промышленный безвиз (подписать Соглашение АСАА).

ЕБА также указала на необходимость противодействия теневой экономике через борьбу с контрабандой и фальсификатом, защиты прав интеллектуальной собственности, а также на важность диджитализации общения бизнес-государство.