Экономика

16:43 03.06.2020

Равенство правил для бизнеса должно стать основной поддержки конкуренции в Украине - ЕБА о планах Кабмина поддержать нацпроизводителей

1 мин читать
Равенство правил для бизнеса должно стать основной поддержки конкуренции в Украине - ЕБА о планах Кабмина поддержать нацпроизводителей

Планы правительства по поддержке национального производителя могут нарушить равенство правил игры для бизнеса, прокомментировала Европейская бизнес ассоциация программу Кабинета министров по стимулированию экономики страны для преодолений последствий COVID-19.

"Равенство правил игры должно быть основой поддержки и развития конкуренции в стране. Поскольку каждый бизнес, импортер это или национальный производитель, создает рабочие места, уплачивает необходимые налоги и отчисления в госбюджет и инвестирует в экономику в целом", - цитирует пресс-служба ЕБА исполнительного директора Анну Деревянко в пресс-релизе в среду.

Одно из направлений программы правительства предусматривает защиту украинских товаров, работ и услуг от импортных альтернатив. По мнению ассоциации, это может защитить одних товаропроизводителей за счет других отечественных производителей, которые зависят от импортной продукции.

Помимо этого, ряд иностранных компаний, которые построили в Украине собственные мощности, также продолжают импортировать. Таким образом, ограничения импорта могут негативно сказаться на настроениях иностранных инвесторов, указали в ЕБА.

Ассоциация предложила включить в программу или план действий правительства предложения по снижению налоговой нагрузки на фонд оплаты труда и давления на бизнес, модернизировать трудовое законодательство, ввести промышленный безвиз (подписать Соглашение АСАА).

ЕБА также указала на необходимость противодействия теневой экономике через борьбу с контрабандой и фальсификатом, защиты прав интеллектуальной собственности, а также на важность диджитализации общения бизнес-государство.

Теги: #еба #производители #бизнес #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:13 03.06.2020
Кабмин утвердил порядок передачи в аренду коммунального и госимущества через "Прозорро.Продажи"

Кабмин утвердил порядок передачи в аренду коммунального и госимущества через "Прозорро.Продажи"

16:10 03.06.2020
Кабмин одобрил механизм предоставления "Укргидроэнерго" госгарантий под проекты строительства Днестровской и Каневской ГАЭС

Кабмин одобрил механизм предоставления "Укргидроэнерго" госгарантий под проекты строительства Днестровской и Каневской ГАЭС

14:46 03.06.2020
Кабмин подписали с Германией соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Жилые помещения для переселенцев" на €25,5 млн

Кабмин подписали с Германией соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Жилые помещения для переселенцев" на €25,5 млн

14:32 03.06.2020
Кабмин разрешил работу заведений общепита, проведение религиозных мероприятий и ряд других послаблений с 5 июня

Кабмин разрешил работу заведений общепита, проведение религиозных мероприятий и ряд других послаблений с 5 июня

14:06 03.06.2020
В Киеве создадут Мемориал украинских героев

В Киеве создадут Мемориал украинских героев

14:02 03.06.2020
Кабмин Украины назначил 75 стипендий правительства выдающимся тренерам

Кабмин Украины назначил 75 стипендий правительства выдающимся тренерам

13:51 03.06.2020
Заседание МВФ по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня

Заседание МВФ по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня

13:38 03.06.2020
Шмыгаль анонсировал запуск международного авиасообщения с 15 июня

Шмыгаль анонсировал запуск международного авиасообщения с 15 июня

13:32 03.06.2020
Шмыгаль предлагает назначить Абрамовского министром экологии, Ткаченко - министром культуры и Стефанишину – вице-премьером по евроинтеграции

Шмыгаль предлагает назначить Абрамовского министром экологии, Ткаченко - министром культуры и Стефанишину – вице-премьером по евроинтеграции

13:13 01.06.2020
Кабмин намерен предложить экстерриториальные спецрежимы налогообложения - антикризисная программа

Кабмин намерен предложить экстерриториальные спецрежимы налогообложения - антикризисная программа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский выказал готовность защищать договоры длительной аренды с/х земель агрокомпаний

Рада приняла закон о присоединении Украины к протоколу о е-накладной при грузоперевозках

Заседание МВФ по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня

Шмыгаль предлагает назначить Абрамовского министром экологии, Ткаченко - министром культуры и Стефанишину – вице-премьером по евроинтеграции

Минсоцполитики оценивает потенциальное недополучение ЕСВ в 2020г в 17,7 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский выказал готовность защищать договоры длительной аренды с/х земель агрокомпаний

T.B.Fruit прогнозирует 5%-й рост доли производства органических соков в Украине в 2020г.

Рада приняла закон о присоединении Украины к протоколу о е-накладной при грузоперевозках

ДТЭК рассчитывает на отмену решения НКРЭКУ об оплате тарифа при экспорте электроэнергии в связи с выводами Европейского Энергосообщества

Цены на фрукты и ягоды в Украине находятся на исторически высоком уровне - УПОА

Посещаемость киевских ТРЦ в первый уикенд значительно ниже докарантинной, визиты стали более целевыми

"Укрпошта" отмечает рост объемов заказов украинцев с AliExpress с начала года на 74%

Минсоцполитики оценивает потенциальное недополучение ЕСВ в 2020г в 17,7 млрд грн

ЕЭК вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на украинские ж/д колеса

ДТЭК считает предварительные выводы АМКУ по злоупотреблениям в БуТЭС необоснованными, усматривает административное давление

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА