Экономика

16:15 03.06.2020

T.B.Fruit прогнозирует 5%-й рост доли производства органических соков в Украине в 2020г.

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T.B.Fruit прогнозирует 5%-й рост доли производства органических соков в Украине в 2020г.

Группа компаний T.B.Fruit, крупнейший переработчик фруктов и ягод в Украине, ожидает увеличения доли производства органических соков вслед за мировыми трендами, в частности, в текущем году прогнозирует рост, примерно, на 5% в связи с увеличением спроса на здоровое питание в период пандемии.

Как сообщили в T.B.Fruit в комментарии агентства "Интерфакс-Украина", на ближайшие 3 года прогнозируется небольшой прирост доли на 1-3%, или фиксация на существующей отметке.

"Ежегодно в Украине производится 4-6 тыс. тонн органических концентрированных соков, в зависимости от урожайности сезона. Органические концентрированные соки занимают 4% общего количества соков, которые производятся в Украине", - отметили в компании.

Сегодня все заводыT.B. Fruit производят в общем 10 тыс. тонн органического концентрата ежегодно, используя сырье, которое находится локально близко к заводам и за последние пять лет увеличила производство в пять раз, сообщили в T.B.Fruit.

"Если говорить только об Украине, тоT.B. Fruit ежегодно производит 3-5 тыс. тонн органических концентрированных соков, в зависимости от урожайности сезона. Вся продукция идет на экспорт. Основные потребители - Северная Америка и Европа. В ближайшие три года планируем увеличить долю производства органических цветных концентрированных соков. На рынке есть большой спрос на органические соки малины, клубники, бузины, черники", - указали в компании.

По данным T.B.Fruit, доля компании в производстве органических концентрированных соков в Европе составляет 25-30% и 9-12% в мире.

T.B.Fruit является вертикально интегрированной международной группой компаний с замкнутым циклом производства (выращивание сырья – переработка - транспортировка).

ГК T.B.Fruit создана в июле 2011 года после объединения всех активов бизнесмена Тараса Барщовского. В ее состав входят 3,5 тыс. га собственных садовых угодий, семь заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес.

Кроме того, группа в сентябре 2019 года запустила завод по производству пектина в Городке (Львовская обл.), инвестиции в который составили EUR25 млн. 

Общая мощность перерабатывающих заводов T.B.Fruit составляет 1,2 млн тонн концентрированного сока в год.

T.B.Fruit в 2019 году заняла 10% мирового рынка сока. С запуском в августе 2020 года завода в Польше может выйти на 12-14%.

О начале строительства восьмого завода группы по переработке фруктов и ягод в с. Бжостовець (Польша), инвестиции в который составят EUR45 млн, группа сообщила 30 мая 2019 года. По данным T.B.Fruit, его мощности по переработке яблок составят 300 тыс. тонн, клубники - 10 тыс. тонн, вишни - 6 тыс. тонн, малины – 12 тыс. тонн, смородины -7 тыс. тонн в год.

Теги: #сок #производство #tbfruit
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