Экономика

16:15 03.06.2020

Рада приняла закон о присоединении Украины к протоколу о е-накладной при грузоперевозках

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Рада приняла закон о присоединении Украины к протоколу о е-накладной при грузоперевозках

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом законопроект №0035 "О присоединении Украины к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной автомобильной перевозки грузов об электронной накладной".

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в среду, соответствующее решение поддержали 326 народных депутатов.

Министерство отмечает, что указанный законопроект позволит повысить конкурентоспособность украинских автомобильных перевозчиков на рынке международных перевозок; повысить безопасность международных перевозок; реализовать транспортный потенциал Украины.

"С января 2020 года в Украине работает транспортный портал, где украинские перевозчики могут заказать онлайн-разрешения на перевозку. Еще в 2019 году начат пилотный проект по внедрению единой электронной товарно-транспортной накладной. Следующим шагом является внедрение международной электронной накладной. Ее преимущества - точность данных, прозрачность и возможность постоянного доступа и отслеживания в режиме реального времени. Присоединение Украины к Дополнительному протоколу расширит возможности украинских перевозчиков и поспособствует повышению привлекательности работы с ними", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владислава Криклия.

По его словам, внедрение международной электронной транспортной накладной позволит упростить документооборот во время перевозок для бизнеса, что, в свою очередь, снизит финансовую нагрузку на логистику.

"Мир уже давно переходит на безбумажные технологии. Страны Европы и мира, на перспективные рынки которых сегодня переориентируется национальный производитель и экспортер, активно внедряют цифровые технологии во всех сферах экономики, в том числе, в области международных перевозок. Перевозки грузов по электронной международной накладной - это повышение конкурентоспособности украинских перевозчиков", - добавил Криклий.

Теги: #грузоперевозки #е_документ #рада #закон
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