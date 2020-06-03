Экономика

15:39 03.06.2020

ДТЭК рассчитывает на отмену решения НКРЭКУ об оплате тарифа при экспорте электроэнергии в связи с выводами Европейского Энергосообщества

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ДТЭК рассчитывает на отмену решения НКРЭКУ об оплате тарифа при экспорте электроэнергии в связи с выводами Европейского Энергосообщества

Энергохолдинг "ДТЭК" рассчитывает на отмену обязательства оплачивать тариф на передачу при экспорте электроэнергии в связи с рекомендациями Секретариата Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) по поводу неправомерности взимания такой платы, говорится в заявлении компании в среду.

"Секретариат Европейского энергосообщества однозначно указал на неправомерность применения тарифа на передачу для компаний-экспортеров. Такое решение регулятора (НКРЭКУ - ИФ), по моему мнению, является откровенной дискриминацией компаний-экспортеров. Надеюсь, что мотивированное мнение Секретариата ЕЭС станет основой для пересмотра регулятором ошибочных решений", - сказал генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко, комментируя рекомендации ЕЭС "Украина: тариф на передачу и диспетчеризацию электроэнергии в отношении тарифов на экспорт и импорт", опубликованные на его сайте.

При этом в компании указали, что рекомендации ЕЭС полностью совпадают с позицией ДТЭК относительно несоответствия европейскому законодательству и международным обязательствам Украины требований Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оплачивать тариф на передачу при экспорте.

"В частности, в выводах Секретариата ЕЭС говорится, что решение регулятора противоречит ст. 41 Договора об Энергетическом сообществе, которая предусматривает, что таможенные пошлины и количественные ограничения на импорт и экспорт электроэнергии и все меры, имеющие равнозначный эффект, запрещены", – указали в ДТЭК.

По словам Бутенко, компания продолжает в судебном порядке отстаивать неправомерность начислений за тариф на передачу при экспорте, при этом оплачивает тариф оператора системы передачи в соответствии со всеми действующими требованиями.

Как сообщалось, 7 февраля НКРЭКУ закрепила в Кодекс системы передачи обязательство экспортеров электрической энергии оплачивать тариф на передачу соответствующим постановлением "Об утверждении изменений в Кодекс системы передачи (с целью усовершенствования положений Кодекса системы передачи, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 14 марта 2018 года №309)".

Группа "ДТЭК", со своей стороны заявила, что рассматривает возможность оспорить внесенные НКРЭКУ изменения в Кодекс системы передачи об обязательстве экспортеров электроэнергии оплачивать тариф на ее передачу.

"Мы рассматриваем возможность оспаривания этого решения НКРЭКУ, а также привлечения европейских партнеров к урегулированию несогласованности нормативной базы в Украине с европейским законодательством", – сказала директор по коммуникациям ДТЭК Энерго Ирина Милютина в комментарии "Энергореформе".

Она также отметила, что начисления НЭК "Укрэнерго", сформированные до указанного решения НКРЭКУ, будут в полной мере оспорены ДТЭК в суде.

По словам Милютиной, изменения в Кодекс системы передачи, внесенные НКРЭКУ, накладывают на экспортеров дополнительную нагрузку в размере 155,4 грн/МВт-ч.

Теги: #энергосообщество #электроэнергия #дтэк #тарифы
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