Экономика

13:51 03.06.2020

Заседание МВФ по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня

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Заседание МВФ по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня

Заседание Международного валютного фонда (МВФ) по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В срок до 10 июня состоится заседание Совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении для Украины транша в общем размере $5 млрд", – сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Он добавил, что среди структурных маяков были определены, в частности, усиление корпоративного управления госпредприятиями, независимость АМКУ, реформа таможни и налоговой.

"Хочу также подчеркнуть, что правительство улучшит программу социальной поддержки людей", - добавил премьер.

Теги: #шмыгаль #мвф #кабмин
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