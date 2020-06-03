Экономика

13:32 03.06.2020

Шмыгаль предлагает назначить Абрамовского министром экологии, Ткаченко - министром культуры и Стефанишину – вице-премьером по евроинтеграции

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Шмыгаль предлагает назначить Абрамовского министром экологии, Ткаченко - министром культуры и Стефанишину – вице-премьером по евроинтеграции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает назначить Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, Александра Ткаченко - министром культуры и информационной политики и Ольгу Стефанишину – вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы на сайте парламента.

Кроме того, парламенту предлагается уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Теги: #шмыгаль #кадры #министерства #кабмин
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