Экономика

12:08 03.06.2020

"Укрпошта" отмечает рост объемов заказов украинцев с AliExpress с начала года на 74%

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"Укрпошта" отмечает рост объемов заказов украинцев с AliExpress с начала года на 74%

Логистический оператор "Цяйняо", принадлежащий Alibaba Group, с начала 2020 года отправил украинским покупателям AliExpress около 665 тыс. км посылок, что на 74% больше, чем было в 2019 году, сообщила пресс-служба АО "Укрпошта" в среду.

"В первые две недели карантина мы наблюдали стремительное сокращение заказов, а уже в апреле объемы заказов начали восстановление и сегодня возобновились практически до уровней 2019 года, ведь клиенты убеждаются, что шопинг за границей остается надежным. Всего в мире было отменено 95% всех пассажирских рейсов, которыми транспортируется и почта. Но нам с партнерами удалось быстро запустить альтернативные решения грузового авиасообщения, чтобы выдержать сроки доставки", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора "Укрпошты" Александра Перцовского.

"Укрпошта" отметила, что средний срок доставки посылок в страну сократился и составил около 30 дней, чему поспособствовал запуск прямых грузовых рейсов "Цяйняо" с заказами AliExpress до европейских хабов с доставкой на склады "Укрпошты" во Львове. В частности, налажено доставку из Китая в Амстердам, а оттуда грузовиками во Львов, другой канал - из Китая в Ригу и далее чартером в Киев.

Самыми популярными категориями товаров в украинцев, по данным компании, остаются электроника, одежда, ассортимент для дома и сада, а также детские товары и товары для красоты и здоровья.

"Укрпошта" обслуживает такие каналы доставки из Aliexpress: AliExpress Saver Shipping, Cainiao Super Economy, Singapore post, ePacket, China Post.

Теги: #укрпошта #aliexpress #доставка
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