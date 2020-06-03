Минсоцполитики оценивает потенциальное недополучение ЕСВ в 2020г в 17,7 млрд грн

Министерство социальной политики Украины оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

Соответствующий проект постановления значится в повестке правительственного заседания в среду, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно расчетам на основе обновленных показателей макропрогноза, в целом поступления от ЕСВ в этом году составят 290,3 млрд грн, что на 17,7 млрд грн ниже ожидаемого к началу года показателя.

Таким образом, Пенсионный фонд, доходы которого почти на 90% зависят от ЕСВ, рискует недополучить 15,2 млрд грн, указало Минсоцполитики в пояснительной записке.