Экономика

11:17 03.06.2020

Минсоцполитики оценивает потенциальное недополучение ЕСВ в 2020г в 17,7 млрд грн

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Минсоцполитики оценивает потенциальное недополучение ЕСВ в 2020г в 17,7 млрд грн

Министерство социальной политики Украины оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

Соответствующий проект постановления значится в повестке правительственного заседания в среду, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно расчетам на основе обновленных показателей макропрогноза, в целом поступления от ЕСВ в этом году составят 290,3 млрд грн, что на 17,7 млрд грн ниже ожидаемого к началу года показателя.

Таким образом, Пенсионный фонд, доходы которого почти на 90% зависят от ЕСВ, рискует недополучить 15,2 млрд грн, указало Минсоцполитики в пояснительной записке.

Теги: #минсоцполитики #бюджет #есв
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