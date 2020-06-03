ДТЭК считает предварительные выводы АМКУ по злоупотреблениям в БуТЭС необоснованными, усматривает административное давление

ДТЭК считает предварительные выводы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о монопольных злоупотреблениях компаний группы на региональном рынке коммерческой продажи электроэнергии и балансирования в торговой зоне острова Бурштынской ТЭС (БуТЭС) необоснованными и безосновательными.

"ДТЭК на рынке электроэнергии работает исключительно в правовом поле и в законодательных рамках, которые установлены НКРЭКУ и согласованы Антимонопольным комитетом Украины", - говорится в распространенном заявлении компании.

В группе отмечают, что указанного в выводах АМКУ регионального рынка коммерческой продажи э/э и балансирования БуТЭС не существует ни в одном нормативном или законодательном акте Украины.

"ДТЭК работает в торговой зоне острова БуТЭС рынка э/э Украины в условиях значительной конкуренции со стороны других участников рынка, значительного административного ценового регулирования со стороны НКРЭКУ, но в рамках норм и правил, которые определены действующим законодательством. Реализация всего объема э/э осуществляется исключительно по правилам, которые определены регулятором и согласованы АМКУ", - подчеркивают в ДТЭК.

При этом каких-либо решений НКРЭКУ относительно нарушений компаниями группы действующих правил или лицензионных условий деятельности не принималось.

ДТЭК также обращает внимание, что согласно практике конкурентного законодательства ЕС, которое обязательно для применения украинскими государственными органами, в подобных расследованиях прежде всего необходимо всесторонне и в полной мере изучить условия работы на рынке и регуляторную среду на предмет наличия административных ограничений, которые способствуют ущемлению конкуренции.

"ДТЭК считает, что расследование АМКУ должно основываться на европейских принципах и правилах прозрачности и законности. ДТЭК всячески способствовал расследованию и предоставлял исчерпывающие ответы на запросы АМКУ, которые поступали в период сбора информации по этому делу. Компания ДТЭК будет отстаивать свои интересы и репутацию в законодательный способ", - резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2019 года возбудил в отношении "ДТЭК Захидэнерго" дело о нарушении им экономической конкуренции в зоне "Бурштынского энергоострова" В ДТЭК считают его необоснованным.

АМКУ 2 июня 2020 года заявил, что завершил стадию сбора и анализа доказательств в деле относительно действий "ДТЭК Захидэнерго" и "Д.Трейдинг" в зоне "Бурштинского энергоострова", предварительно оценив их как монопольное злоупотребление, предупредив компанию, что у нее есть месяц на формирование своей позиции защиты.