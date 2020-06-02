Экономика

18:55 02.06.2020

Нефть во вторник дорожала до максимума почти за три месяца, Brent торгуется на уровне $39,18 за баррель

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Нефть во вторник дорожала до максимума почти за три месяца, Brent торгуется на уровне $39,18 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться во вторник на сообщениях о том, что добывающие страны во главе с Россией и Саудовской Аравией могут продлить нынешний уровень сокращения производства до 1 сентября.

Встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:07 МСК составляет $39,18 за баррель, что на $0,86 (2,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Brent во вторник дорожала до максимального уровня с 11 марта - $39,55 за баррель, отмечает Trading Economics.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,7 (1,98%) - до $36,14 за баррель. В ходе торгов стоимость контракта достигала $36,5 за баррель, что является максимальной отметкой с 6 марта.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном сокращении нефтедобычи сроком на два года на фоне резкого падения глобального спроса в условиях пандемии коронавируса.

Их соглашение предполагает, что по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета - 11 млн б/с) добыча странами ОПЕК+ будет снижена на 9,7 млн б/с (на 23%) в мае-июне, а в дальнейшем темпы сокращений будут замедляться. Так, с июня до конца 2020 года снижение должно составить 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

По данным WSJ, Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы нынешние темпы снижения добычи - на 9,7 млн б/с - сохранялись до конца текущего года, в то время как Россия хотела бы ослабить темпы сокращений с 1 июля.

Стороны обсуждают компромиссный вариант, который может заключаться в сохранении текущих темпов снижения добычи до 1 сентября, сообщают источники.

"Ожидания продления нынешнего уровня сокращения добычи странами ОПЕК+ по итогам встречи на этой неделе поддерживают цены", - отмечают аналитики OCBC, которых цитирует S&P Global Platts.

По мнению эксперта ThinkMarkets Фавада Разакзады, если нынешний уровень сокращений будет сохранен еще на два месяца или больше, "нефтяные цены могут увеличить рост, а Brent - достигнуть $40-45 за баррель".

"Однако, продление на один месяц вызовет не слишком позитивную реакцию, поскольку спровоцирует разочарование", - добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что негативное влияние на нефтяные цены может оказать несоблюдение странами ОПЕК+ своих обязательств.

Россия в рамках соглашения ОПЕК+ по итогам мая 2020 года вышла на среднемесячный уровень добычи нефти в 8,59 млн баррелей в сутки, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

По условиям соглашения, Россия должна была снизить добычу нефти (без конденсата) на 2,5 млн б/с до 8,5 млн б/с, а исходя из сообщения, снизила на 2,41 млн б/с. Таким образом, исполнение сделки составило 96%, а превышение добычи - 90 тыс. б/с.

Теги: #brent #нефть
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