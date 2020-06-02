Новый законопроект о вступлении Ощадбанка в ФГВФЛ уже подготовлен, но его примут после 1 июля – НБУ

Вступление Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), которое было запланировано на 1 июля 2020 года и является одним из требований вхождения Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в капитал банка, откладывается, вместе с тем законопроект об участии банка в Фонде уже подготовлен, сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Вхождение Ощадбанка в ФГВФЛ вновь откладывается. Мы не успеваем внести изменения в соответствующий закон. Планировалось, что мы подадим их в рамках банковского законопроекта, но в итоге решили оставить в этом законе только то, что есть prior action для МВФ. Новый законопроект уже подготовлен, но боюсь, что до 1 июля никак не успеем его принять, хотя и Ощадбанк, и ФГВФЛ, и Минфин провели всю подготовительную работу", – сказала она в интервью "Финклубу".

Рожкова отметила, что график платежей Ощадбанка для вступления в Фонд гарантирования уже составлен, добавив, что в банке будет веден переходный период, который всех устраивает.

"Вместе с первым платежом Ощадбанк станет участником Фонда гарантирования, но гарантии Фонда будут распространяться только на вклады, размещенные после даты этого платежа. А если банк остается государственным, то все остальные вклады будут гарантироваться государством по нынешней схеме (государством 100%-м объеме – ИФ)", – сообщила первая замглавы НБУ, уточнив, что поскольку все депозиты со временем будут переоформляться, то все вклады физлиц постепенно перейдут под гарантию ФГВФЛ.

Согласно новому меморандуму Украины с МВФ, проект которого обнародовал нардеп фракции "Слуги народа" Александр Дубинский, правительство планирует обеспечить все требования и условия вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка до октября 2020 года.

В документе указывается, что правительство также планирует урегулировать банкротство ФГВФЛ, к которому привели большой объем выплат вкладчикам после ликвидации около 100 банков с 2014 года, а также низкий уровень возврата активов. Уточняется, что Минфин и ФГВФЛ, проконсультировавшись с НБУ, МВФ и Всемирным банком, подготовят к концу июля 2020 года ограниченный во времени план по восстановлению платежеспособности Фонда к концу 2021 года.

Отмечается, что совет о финстабильности должен принять этот план к концу августа 2020 года.

Как сообщалось, в заключительных положениях банковского законопроекта №2571, который был отклонен из-за смены правительства, содержался пункт о вхождении Ощадбанка в ФГВФЛ с 1 июля 2020 года, вместе с тем, в принятом законе №2571-Д он отсутствовал.

В феврале 2018 года министерство финансов Украины в рамках обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора запланировало постепенное включение Ощадбанка в систему ФГВЛФ. Согласно меморандуму с МВФ, заключенному в декабре 2018 года, полную государственную гарантию депозитов физических лиц в Ощадбанке предполагалось отменить до конца 2019 года. Уточнялось, что этот шаг откроет путь для вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка.

В апреле 2017 года ЕБРР заявил о намерениях покупки 10-25% акций Ощадбанка, в мае 2018 года банк подтвердил свои планы, однако информация о конкретных сроках по-прежнему отсутствует.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место среди 75 действовавших в стране банков.

По состоянию на 1 июня 2020 года участниками ФГВФЛ является 74 украинских банка.