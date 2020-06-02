"Вог ритейл" продлил контракт с УЗ на организацию питания в скоростных поездах с увеличением ежемесячного платежа, новый конкурс планируется в сентябре

ООО "Вог ритейл", развивающее сеть кофеен на собственных автозаправочных комплексах (АЗК) и в городских кафе под брендом WOG Cafe, продлило контракт с АО "Укрзализныця" по предоставлению питания с увеличением гарантированного ежемесячного платежа, сообщила пресс-служба агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что аукцион на определение поставщика питания для пассажиров скоростных поездов категорий "Интерсити" и "Интерсити+" состоялся с грубыми нарушениями.

Новый конкурс, как уточнил "Вог ритейл", "Укрзализниця" решила объявить в сентябре 2020 года.

"Из-за сложившейся ситуации пассажиры скоростных поездов могли остаться без кейтеринга. Но WOG строит партнерские отношения, поэтому пошел на условия УЗ и значительно увеличил гарантированный ежемесячный платеж. Благодаря этому до сентября поставщиком питания для скоростных поездов остается WOG Cafe", - пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

В ней также отметили готовность участвовать в новом конкурсе на организацию питания, который запланирован на сентябрь.

Согласно предоставленной компанией информации, за период сотрудничества с "Укрзализныцей" "Вог ритейл" инвестировал более 15 млн грн в материально-техническое обеспечение, организацию производственных процессов, поддержание инфраструктуры обслуживания предоставления услуг питания в скоростных поездах.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", в течение четырех месяцев УЗ будет получать от "Вог Кафе" 4,25 млн грн с НДС в месяц. Ранее сумма вознаграждения составляла более 1,3 млн грн в мес.

"Укрзализныця" уже в ближайшее время объявит новый конкурс по отбору контрагента для организации питания в скоростных поездах. В квалификационных критериях к потенциальным участникам УЗ учтет наличие квалифицированного персонала, соответствующего оборудования и материально-технической базы. Потенциальные участники должны иметь опыт одновременного предоставления таких услуг для большого количества человек. Аукцион будет проводиться без ограничений количества раундов", - отметила УЗ.

Как сообщалось, "Укрзализныця" решила уволить руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" за проведение непрозрачного конкурса по отбору контрагента для организации питания в скоростных поездах "Интерсити".

18 мая "Укрзализныця" заявила о планах перезапустить отбор поставщика питания для скоростных поездов.

Согласно ранее заключенному контракту, WOG Cafe должно было предоставлять услуги питания в поездах "Интерсити" и "Интерсити +" до 2020 года.

"Укрзализныця" 1 февраля 2016 года провела конкурс по определению оператора по предоставлению услуг питания для пассажиров поездов "Интерсити+" и "Интерсити", по результатам которого победителем была определена компания "Вог ритейл".