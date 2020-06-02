Экономика

14:25 02.06.2020

Uber запустила услугу создания программ компенсации расходов по доставке сотрудников в офис для бизнеса

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Uber запустила услугу создания программ компенсации расходов по доставке сотрудников в офис для бизнеса

Сервис по заказу такси Uber запустил в Украине услугу Uber for Business Commute для создания корпоративных программ по по доставке сотрудников в офис.

"С новой услугой Uber for Business Commute компании могут создавать специальные программы поездок на работу, чтобы покрыть расходы по доставке сотрудников в офис и из офиса, используя набор продуктов Uber, таких как UberX или Uber Select", - отмечается в сообщении пресс-службы компании.

Корпоративные клиенты смогут выбирать пункты высадки и посадки сотрудников, в которые они могут заказывать поездки, включая офисы, места прибытия или отправления других видов транспорта. Также можно выбирать время и дни для предоставления сотрудникам поездок.

"Мы увидели, что наша платформа и технологии представляют большую ценность для малых, средних и крупных предприятий, и мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать корпоративных клиентов и их сотрудников самыми безопасными и экономически эффективными способами во время восстановления экономики", - заявил глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

В компании также сообщили, что спрос на услугу "Uber для Бизнеса" с марта 2020 года в Европе вырос на 120%.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи во время звонка с инвесторами по итогам первого квартала 7 мая 2020 года заявил, что недавнее восстановление бизнеса Uber было в основном обусловлено поездками с 9:00 до 17:00 по будням, включая совместные поездки. По его словам, эти новые услуги помогают предприятиям и городам вернуться к работе, а также открывают новые возможности заработка для водителей.

Теги: #такси #uber
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