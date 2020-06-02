Экономика

13:16 02.06.2020

Украинцы в мае продали наличной валюты на $48,5 млн больше, чем купили

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Украинцы в мае продали наличной валюты на $48,5 млн больше, чем купили

Объем продажи населением наличной валюты в мае 2020 года превысил объем покупки на $48,5 млн, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

Согласно данным регулятора, в мае по сравнению с апрелем текущего года украинцы увеличили продажу валюты на 15,4% – до $908,8 млн в эквиваленте, а покупку – на 16,8%, до $860,2 млн в эквиваленте.

Вместе с тем, по сравнению с "докоронавирусным" февралем, в мае население сократило продажу валюты в 1,6 раза, покупку – в 1,4 раза.

В целом с начала 2020 года объем продажи наличной валюты преобладал над объемом покупки, разница между которыми составила $570,9 млн, в частности в апреле украинцы продали на $50,9 млн больше, чем купили, свидетельствуют данные Нацбанка.

Теги: #нбу #валюта
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