Экономика

20:46 01.06.2020

ДТЭК ВИЭ в 2019г увеличил капитальные инвестиции в 2,1 раза – до 8,9 млрд грн

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ДТЭК ВИЭ в 2019г увеличил капитальные инвестиции в 2,1 раза – до 8,9 млрд грн

ДТЭК ВИЭ в 2019 году направил на строительство ветровых и солнечных электростанций (ВЭС, СЭС) 8,9 млрд грн, что в 2,1 раза больше по сравнению с 2018 годом, говорится в годовом отчете компании.

Согласно ему, благодаря этим инвестициям компания ввела в эксплуатацию 740 МВт мощностей в зеленой энергетике: две очереди Приморского ветропарка (200 МВт), Орловскую ВЭС (100 МВт), Никопольскую СЭС (200 МВт) и Покровскую СЭС (240 МВт).

Отпуск зеленой электроэнергии увеличился в минувшем году на 106% – до 1,4 млрд кВт∙ч, говорится в документе.

В нем указывается, что положительное влияние на отпуск электроэнергии оказали также стабильно высокие показатели готовности оборудования и инфраструктуры ВЭС и СЭС-- 99,6% и 98,5% соответственно, что соответствует лучшим мировым стандартам.

ДТЭК ВИЭ уточняет, что действующий портфель ее проектов составляет 950 МВт, в строительство которых было инвестировано EUR1,2 млрд собственных и заемных средств, и такие инвестиции обеспечат ежегодное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу на 2,6 млн тонн.

"Достижение ясности в регуляторной среде об условиях развития зеленой энергетики в Украине позволит всем игрокам рынка ВИЭ принять решения о дальнейших инвестициях. В настоящий момент инвесторы ВИЭ и правительство Украины под патронатом Европейского энергетического сообщества участвуют в медиации по вопросу реформирования системы поддержки отрасли", - отмечается в релизе о годовой отчетности ДТЭК ВИЭ.

Согласно ему, одним из вопросов медиации является погашение задолженности за произведенную зеленую электроэнергию. Сегодня долг ГП "Гарантированный покупатель" перед компаниями ВИЭ превышает 9 млрд грн, а уровень расчетов за март 2020 года составил 11%, а в апреле и мае упал соответственно до 5% и 7%.

Теги: #инвестиции #виэ #дтэк
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