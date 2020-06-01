Экономика

19:44 01.06.2020

Дефицит госбюджета за 5 мес.-2020 составил 47,8 млрд грн - Минфин

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Дефицит госбюджета за 5 мес.-2020 составил 47,8 млрд грн - Минфин

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-мае 2020 года составил 47,9 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 52,2 млд грн.

"По итогам января-мая текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,9 млрд грн, в том числе общий фонд - дефицитом в сумме 52,2 млд грн, что находится в пределах запланированного на этот период показателя бюджета", - говорится в сообщении на сайте Министерства финансов в понедельник.

Расходы общего фонда за пять месяцев составили 392 млрд грн или 83,4% от росписи, тогда как доходы общего фонда госбюджета, по данным Государственной казначейской службы, достигли 338 млрд грн, что на 11,6% меньше планового показателя, уточнили в Минфине.

Теги: #бюджет #минфин
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