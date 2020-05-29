Экономика

18:04 29.05.2020

НКРЭКУ намерена установить ограничение минимальных цен э/э на рынке "на сутки вперед"

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НКРЭКУ намерена установить ограничение минимальных цен э/э на рынке "на сутки вперед"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) во избежание манипуляций на рынке электроэнергии намерена принять решение об ограничении минимальных цен на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ).

"Учитывая масштабную кампанию по дестабилизации рынка, НКРЭКУ предпримет беспрецедентные меры, в частности, на следующее заседание НКРЭКУ вынесен проект решения относительно определения минимальных цен на РСВ на уровне 980 грн/МВт-ч в дневной период и 567 грн/МВт-ч в ночной период", – разъяснил позицию регулятор.

Как говорится в обосновании постановления, принятие которого запланировано на 3 июня, в последнюю неделю значение средневзвешенной цены на рынке "на сутки вперед" уменьшилось почти вдвое, а само значение в период с 1 апреля по 24 мая составляло 1289 грн/МВт-ч, в период 25 – 28 мая – 911,4 грн/МВт-ч (на 29 мая – 659,7 грн/МВт-ч), что, по мнению комиссии, не отвечает реальной ситуации.

Кроме того, в проекте постановления указано, что покупка-продажа электрической энергии осуществляется при условии подтверждения администратором расчетов источников происхождения э/э для участников рынка.

Теги: #электроэнергия #нкрэку
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