Wizz Air анонсирует об открытии в июле рейса из Киева в Зальцбург

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air анонсирует об открытии с 1 июля 2020 года рейса по маршруту Зальцбург (Австрия) - Киев - Зальцбург.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. Стоимость одного билета стартует от EUR20.

Помимо Киева, из Зальцбурга Wizz Air также начнет летать в Белград, Скопье, Бухарест, Тузлу и Ларнаку.

Ранее Wizz Air отсрочила возобновление выполнения своих украинских рейсов до 15 июня включительно в связи с решением правительства о продолжении действующих ограничений относительно путешествий.