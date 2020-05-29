Экономика

16:22 29.05.2020

Wizz Air анонсирует об открытии в июле рейса из Киева в Зальцбург

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Wizz Air анонсирует об открытии в июле рейса из Киева в Зальцбург

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air анонсирует об открытии с 1 июля 2020 года рейса по маршруту Зальцбург (Австрия) - Киев - Зальцбург.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. Стоимость одного билета стартует от EUR20.

Помимо Киева, из Зальцбурга Wizz Air также начнет летать в Белград, Скопье, Бухарест, Тузлу и Ларнаку.

Ранее Wizz Air отсрочила возобновление выполнения своих украинских рейсов до 15 июня включительно в связи с решением правительства о продолжении действующих ограничений относительно путешествий.

Теги: #авиарейсы #wizz_air
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