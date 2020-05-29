Экономика

15:52 29.05.2020

Украина готова обсуждать расширение ассортимента продуктового экспорта в Японию

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Украина готова обсуждать расширение ассортимента продуктового экспорта в Японию

Украина готова обсуждать расширение ассортимента продуктового экспорта на японский рынок, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе встречи с послом Японии в Украине Такаши Кураи.

"Украина готова к дальнейшей активизации конструктивного диалога по расширению ассортимента украинских пищевых продуктов на японский рынок", - сказал глава Минэкономики, которого цитирует пресс-служба на сайте ведомства.

Стороны обсудили торговое и экономическое сотрудничество и обмен опытом в борьбе с COVID-19.

Министр также отметил заинтересованность Украины в привлечении японских инвестиций в перспективные отрасли, такие как IT, инфраструктура, агропромышленный комплекс, космическая отрасль, охрана окружающей среды, обращение с твердыми бытовыми отходами, возобновляемые источники энергии и тому подобное.

По итогам января-марта 2020 года объем двусторонней торговли между Украиной и Японией превысил $273 млн, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На конец 2019 года объем японских инвестиций в Украину составил $139,86 млн.

Теги: #япония #петрашко #экспорт #минэкономики
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