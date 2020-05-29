Экономика

14:44 29.05.2020

Нефть увеличила падение на фоне роста напряженности между США и КНР

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Нефть увеличила падение на фоне роста напряженности между США и КНР

Цены на нефть усилили снижение на торгах в пятницу на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:21 КВ составляет $34,41 за баррель, что на $0,88 (2,49%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Срок действия июльских контрактов на Brent истекает в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы подешевели на $0,86 (2,39%), до $35,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,92 (2,73%) - до $32,79 за баррель.

Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения о создании собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC в четверг, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон.

Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Трейдеры опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее, отмечают эксперты AxiCorp.

"Тревожное ожидание новых мер в отношении Китая, которые Дональд Трамп может объявить в эту пятницу, привело к волнениям на рынке к концу недели", - отмечает аналитик Цзиньи Пан из IG Markets, которую цитирует S&P Global Platts.

Тем временем добыча нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки - до 11,4 млн б/с, свидетельствуют данные Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США.

Импорт нефти в США за неделю увеличился более чем на 2 млн б/с - до 7,2 млн б/с, что является максимальным уровнем с августа 2019 года. При этом импорт из Саудовской Аравии подскочил на 1 млн б/с - до 1,59 млн б/с.

Инвесторы продолжают ожидать итогов встречи ОПЕК+ в июне на фоне возникновения на рынке опасений, что некоторые производители могут увеличить добычу, пишет S&P Global Platts.

Теги: #цены #нефть
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