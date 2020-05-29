"Укрзализныця" и ФРУ разработают программу обновления грузового вагонного парка УЗ

АО "Укрзализныця" (УЗ) совместно с Федерацией работодателей Украины разработает программу обновления грузового парка на ближайшие пять лет, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. члена правления компании Романа Веприцкого.

"В настоящее время парк подвижного состава "Укрзализныци" составляет почти 85 тыс. ед., а его средняя изношенность - более 80%. В то же время, средняя изношенность частного парка грузовых вагонов составляет более 50%. Конечно, мы должны быть конкурентными, уменьшать процент изношенности или, если говорить проще, постепенно восстанавливать парк собственных грузовых вагонов. Именно для этого УЗ совместно с профильными комитетами будут разрабатывать программу обновления вагонного парка на ближайшие пять лет", - сказал он во время круглого стола, в котором приняли участие представители УЗ, комитета транспорта и логистики ФРУ и отечественных предприятий и профильных ассоциаций, цитирует пресс-служба.

Он также отметил, что "Укрзализныця" заинтересована в поставке вагонов отечественными компаниями.

"В создании программы должны принимать участие все профильные комитеты. Так, для разработки программы по обновлению вагонного парка не только "Укрзализныци", но и Украины в целом мы создадим рабочую группу, в которую могут быть вовлечены все желающие. Нам нужно объединить усилия и выносить наши предложения в Министерство инфраструктуры Украины, ведь все мы заинтересованы в том, чтобы вагоны поставляли отечественные предприятия", - констатировал Веприцкий.

Согласно информации "Укрзализныци", имеющийся парк грузовых вагонов Украины - 172 946 ед., в том числе УЗ – 84 851 ед., других владельцев – 88 095 ед.; средний процент износа подвижного состава УЗ - 87,42%, других владельцев - 57,17%.